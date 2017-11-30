GAD’a iki ödül

GAD tarafından tasarlanan AHK Kndu Villaları ile Yaşar Holding için tasarlanan Lojistik ve Akademi binası, Türk gayrimenkul sektörünün en önemli organizasyonlarından Sign of the City Awards’da ödül aldı.

GAD, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul ödülleri arasında yer alan Sign of the City Awards'da da iki farklı projede ödül aldı. Gökhan Avcıoğlu/GAD Mimarlık tarafından tasarlanan projelerin ilki “En İyi Müstakil Konut” kategorisinde ödül alan AHK Kndu Villaları oldu.

Devam eden projeler kategorisinde yarışan AHK Kndu villaları yaşam enerjisini güneşten alıyor. AHK KnduVillaları'nın “akıllı ve çevre dostu” olarak öne çıktığını belirten AHK Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kilit, “Bu projemiz yurtdışında da pek çok ödül aldı. GAD tarafından gerçekleştirilen projemizde sürdürülebilirlik kavramını ön planda tuttuk. Konforlu bir evin ötesinde, hayatınızı paylaşıp içinde olmaktan huzur duyacağınız özel bir mahalle kurmayı amaçladık. Aldığımız ödüller de gösteriyor ki; sanırım bunu başardık” dedi.

YAŞAR HOLDİNG İÇİN TASARLADI

GAD Office ödüllü ikinci projesini ise Türkiye'nin önde gelen gruplarından Yaşar Holding için tasarladı. YBP, Avrupa Yakası Depo, Lojistik ve Akademi Binası, “En İyi Endüstriyel/Lojistik Yapı” ödülünü aldı. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Aldığımız ödülden memnunuz. Bu lojistik merkez, kuru bir depodan öte aynı zamanda bizim bir akademimiz olacak. Ürünlerimizin tanıtılacağı, tanınacağı, deneyler yapacağımız bir yer olacak. Kendi ürünlerimizin dışında da başka grupların da profesyonelce lojistik merkezimizden yaralanmasını istiyoruz. Hali hazırda 3-4 farklı firmanın lojistik, dağıtım hizmetleri de burada olacak. Gastronomide dağıtı. mını yaptığımız ürünlerin kullanımı için akademi iç düzeninde yüksek teknoloji robotik düzen kullanıyoruz. Ayrıca enerji tasarrufu konusunda ciddi çözümler üretildi” diye konuştu.