Garanti Portföy Yönetimi’nden flaş anlaşma

BlackRock, Garanti Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu SMART Fonların alt portföy yöneticisi oldu.

Garanti Bankası iştiraki ve Türkiye'nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti Portföy Yönetimi'nin, SMART Fonlarla ilgili BlackRock ile imzaladığı anlaşma yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, SMART Fonların toplam varlıklarının yüzde 20'sine kadar ulaşacak yabancı varlıkları alt portföy yöneticisi olarak BlackRock tarafından yönetilmeye başlandı. Bu sayede, birikimlerini SMART Fonlarda değerlendiren yatırımcılar için varlık ve coğrafya çeşitliliği yoluyla daha yüksek bir performans hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Birikimlerini yatırım araçlarımızda değerlendiren müşterilerimize, getirilerini artırmayı hedefleyen farklı ve yeni hizmetler sunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, varlık yönetimi konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan BlackRock ile Garanti Portföy Yönetimi'nin imzaladığı bu anlaşmanın SMART Fonlarımızı sektörde farklılaştıracağını düşünüyoruz. Garanti'nin uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumu ve sektörde küresel çapta takdir edilen yenilikçi anlayışı da, bu anlaşmanın imzalanmasında önemli bir rol oynadı. Anlaşmayla orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında yüksek getiriyi hedefleyen SMART Fonlarımızın içerdiği uluslararası varlıkların daha verimli yönetileceğine ve bu sayede müşterilerimize daha cazip birikim fırsatları sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Garanti Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mahmut Kaya ise “Garanti Portföy Yönetimi olarak bu anlaşmayla, BlackRock'ın dünya piyasalarındaki deneyimini SMART Fonlar aracılığıyla müşterilerimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. SMART Fonlar zenginleştirilmiş varlık yatırım stratejisiyle, Türk Lirası varlıklarının yanı sıra, Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasaları, yabancı borsa yatırım fonları, altın ve diğer kıymetli madenler gibi geniş bir yelpazeye yayılan varlıklara da yatırım yapabiliyor. Amacımız, SMART Fonların her yatırımcının portföyünde yer alması” diye konuştu.

SMART Fonlar, Garanti Portföy Yönetimi tarafından kurulan Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, Garanti Portföy İkinci Değişken Fon, Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon'u ifade ediyor.