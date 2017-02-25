Garanti’ye 10 ödül birden

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından Bonds&Loans tarafından düzenlenen Bonds&;Loans Awards 2016 kapsamında, Garanti'nin finansman sağladığı projeler farklı kategorilerde 10 ödül kazandı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Garanti olarak, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynayan projelerin finansmanında uzun süredir aktif rol alıyoruz” dedi ve ekledi:

“Her alanda olduğu gibi, proje finansmanı konusunda da öncü rol üstlenerek sunduğumuz çözümlerle fark yaratıyoruz. Türkiye’de ilk kez bankamızın oluşturduğu proje finansmanı biriminin uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı performansla bu önemli projelerin finansmanına katma değer sağlıyoruz. Bu projelerin ödüle layık görülmesi kurumumuz ve ülkemiz adına bizlere gurur veriyor. Garanti Bankası bu önemli projelere, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edecek.”