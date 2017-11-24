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Gece yarısı iPhone için 7 bin TL sırası

iPhone X gece yarısından itibaren satışa sunuldu. İstanbul’da bazı mağazalarda gece yarısı 7 bin liralık telefon için vatandaşlar sıraya girdi.

08:2124 Kasım 2017
Ekonomi
Gece yarısı iPhone için 7 bin TL sırası
iPhone X gece yarısından itibaren satışa sunuldu. İstanbul’da bazı mağazalarda gece yarısı 7 bin liralık telefon için vatandaşlar sıraya girdi.

İHA

Apple’ın yeni ürünü iPhone X Türkiye’de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. Türkiye’ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı.
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Saat tam 00.00 olduğunda kapılar açıldı ve müşteriler içeri girdi. İçerde telefonu inceleyen müşteriler hemen kasaya koştu. 6 bin 100 lira ile 7 bin TL arasında satılan telefon için onlarca kişi sıra oluşturdu.

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iPhone X alan bir kişi, “Telefonu aldık, mutluyuz ve kullanacağız. Ben ön ayırma yapmıştım o yüzden 20 dakika bekledim” dedi.
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iPhone X’in 64 GB’lık modeli 6099 TL’den, 256 GB’lık modeli ise 6899 TL’den satışa sunuluyor.

Son güncelleme: 08:3124.11.2017
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