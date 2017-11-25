Geçinemeyen 420 bin emekli çalışıyor

Türkiye’de 65 yaşın üzerinde 835 bin kişi geçinmek için çalışmaya devam ediyor. Üstelik çalışanların 420 bini emeklilerden oluşuyor CHP’li Aykut Erdoğdu,18 bin emeklinin iş aradığına da dikkat çekti.

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, emekli maaşının yetersizliği nedeniyle 65 yaş üstü emeklilerin yarısının yeniden çalışmaya başladığını belirterek, “65 yaş üzerinde 835 bin kişi çalışıyor ve bunların 420 bini emekli. Evinde dinlenmesi gereken emekli, maaşının yetersizliği nedeniyle çalışmak durumunda kalıyor” dedi. Erdoğdu, 2017 ağustos ayı itibarıyla 65 yaş üzerinde bulunan 18 bin kişinin de iş aradığını belirterek, halen yaşlı nüfusun yüzde 52.6'sının, ikinci işinde çalıştığını vurguladı.

YÖNETENLERİN AYIBI

CHP'li Aykut Erdoğdu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “65 yaş üstü çalışanların yarısından fazlası emekli olmasına karşın yine çalışmaya devam ediyor, 18 bini de iş arıyor. Bu insanlar maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı nedeniyle yeniden çalışmak zorunda kalıyor. Batı ülkelerinde emekliler, dünyayı gezerken bizim emeklilerimiz iş kovalıyor. Ülkemize gezmek için gelmiş turist de emekli, onu burada gezdiren şoför de emekli. Birisi medeni ülkede yaşamanın sefasını sürerken, bizim emeklimiz ise cefasını çekiyor. Bu durum, ülkeyi 15 yıldır yönetenlerin ayıbı.”

TÜİK'in 2015'te yaptığı hanehalkı anketin sonuçlarına göre 7 milyon 6 bin emekli olduğunu ve bunun 2 milyonunun çalıştığını anlatan Erdoğdu, 65 yaş üstü çalışan sayısının o dönem 372 bin olmasına karşın bugün 420 bine yükseldiğini kaydetti. Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi: “Rakam her geçen yıl artıyor. 50-64 yaş arası emeklilerin çalışması bir ölçüde makul görülebilir ama 65 yaş üstü çalışmak zorunda olması ciddi bir sorunun olduğunun işaretidir.”

İki ikramiye emekliyi rahatlattır

Yıllarca çalıştıktan sonra insanların dinlenip, torun sevip büyütecekleri yaşlarda yeniden çalışma hayatı içine girmek zorunda kaldıklarını dile getiren CHP'li Aykut Erdoğdu, “Burada sosyal devlet açısından bir sıkıntının varlığından söz etmek ve bu duruma çareler aramak gerekir. CHP iktidarında ilk aşamada emeklilerimize iki maaş ikramiye vererek onları rahatlatacağız. Sonraki aşamada ise emeklilerimizi ikinci bir iş aramak zorunda kalmamaları için onların refahını artırıcı, sosyal hayatını zenginleştirici kalıcı çareler üreteceğiz. Böylece, genç istihdamını da artırmış olacağız” dedi.