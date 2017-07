Gelinlik fiyatları ne kadar?

Sosyal medya platformlarında da sık sık görebileceğimiz üzere yaz mevsiminde evlilik teklifleri artıyor. Çiftler bu anlarını 'She said yes, I said yes" etiketleriyle paylaşıyor. Yaz mevsiminde artan düğünler gelinliklere olan talepleri de artırdı. Siparişleri yetiştirmek için yapılan extra mesailer fiyatlara da yansıdı. Düğünün en önemli parçası olan gelinliklerin fiyatları 3 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Yaz mevsimi geldi düğün sezonu açıldı… Gelin adaylarının evlilik sürecinde şüphesiz en çok önem verdikleri şey giyecekleri gelinlikler. Herkesin kusursuz görünmek istediği düğün töreninde size bunu sağlayacak olan şey gelinliğiniz olacak. Peki hayallerinizin gelinliğine sahip olmak için cebinizden kaç para çıkacak?

Konuyla ilgili düşüncelerine başvurduğumuz Trend Moda'nın sahibi Ulviye Aşlı, sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Gelinlik fiyatlarının 3 bin ile 9 bin TL arasında değiştiğini belirten Aşlı, fiyatların, gelinliğin yapımında kullanılan malzemeye göre değiştiğini söyledi. Gelinliğin yapıldığı tüllerin ve üzerinde kullanılan taşların fiyatın belirlenmesinde önemli olduğunu belirten Ulviye Aşlı, el işi olan gelinliklerin fiyatlarının yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Fabrikasyon olarak geçen hazır dantellerden oluşan gelinliklerin daha ucuz olduğunu belirten Aşlı, gelinliğin kuyruk uzunluğunun da fiyatı üzerinde önemli rol oynadığını belirtti. Duvak seçiminin de fiyata etki ettiğini belirten Ulviye Aşlı, “Kısa bir duvak 150 TL iken uzun taşlı bir duvak 1000 TL'ye kadar çıkabiliyor” dedi.

GELİNLİK FİTATLARI KIŞIN UCUZLAR MI?

Gelinlik fiyatlarının kış aylarında daha ucuz olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Ulviye Aşlı, fiyatların belirlenmesinde harcanan mesainin etkili olduğunu söyledi. “Yaz aylarında çok yoğun oluyoruz. Dolayısıyla siparişleri yetiştirmek için fazla mesai harcıyoruz” diyen Aşlı, “Bu da gelinliklerin fiyatlarına yansıyor. Siparişini daha erken getiren müşteriler daha uygun fiyatlara gelinlik bulabilirler. Çünkü o zaman çok fazla yoğun olmadığımız için extra mesai yapmamıza gerek kalmadan istenilen gelinliği hazırlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR DAHA FAZLA KİRALAMYA YÖNELDİLER”

Son dönemde insanların daha çok kiralama formülüne yöneldiklerini söyleyen Ulviye Aşlı, “Zaten çekilen fotoğraflarla, videolarla insanların anıları sürekli gözlerinin önünde oluyor. Biz bir gelinlik provası yaptığımızda bile kişi, defalarca fotoğraf çekiyor. İnsanlar gelinliklerini anı olarak saklama gereği duymuyor” dedi. Kiralık gelinliklerin de kişiye özel dikildiğini söyleyen Aşlı, müşterinin düğünden sonra gelinliği geri getirdiğini belirtti. Getirilen gelinliğin üzerindeki taşlar toplandıktan sonra geri dönüşüme gittiğini söyleyen Ulviye Aşlı, kiralık gelinliklerin fiyatlarının 300 TL ile 1000-1500 TL arasında değiştiğini belirtti.

ÖZEL YAPIMLARDA FİYAT DAHA YÜKSEKSadece özel yapım gelinlik üreten OZ Haute Couture yetkilisi Ayşe Özdemir sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, gelinlik fiyatlarının 7 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Fiyatların belirlenmesinde gelinliğin kumaşının, üzerinde kullanılan kristallerin ve taşların etkili olduğunu belirten Özdemir, yapılan işçiliğin kalitesinin en belirleyici etken olduğunu sözlerine ekledi. Gelinliğin kuyruk uzunluğunun ve kuyrukta istenilen işlemelerin fiyatı artırabileceğini söyleyen Ayşe Özdemir, yaz ya da kış aylarının gelinlik fiyatlarında etkili olmadığını vurguladı.

2016 YILINDA EVLİLİK SAYISI AZALDI

TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında %1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında %4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izledi.

Boşanmaların 2016 yılında %39,1'i evliliğin ilk 5 yılı, %21'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.