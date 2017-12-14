Genel müdürü sandaletleriyle karşıladı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey dünyanın en ünlü bankacılarından biri olan Lloyd Blankfein'i sandaletleriyle karşılaması olay oldu.
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in sandaletleri olay oldu. Goldman Sachs'ın CEO'su Lloyd Blankfein Twitter'ın San Fransisco'daki genel merkezine bir konuşma yapmak için davet edildi. Dünyanın en ünlü bankacılarından biri olan Blankfein'e konuşmasında haliyle Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey eşlik etti.
Business Insider’ın haberine göre; Dorsey'in giydiği sandalet ise olay oldu. Toplantıyı takip edenler Dorsey'in San Fransisco'nun start-up kültürünü yansıtır bir şekilde giyinmesinin normal olduğunu fakat sandaletleriyle nezaket sınırlarının biraz dışına çıktığını belirttiler.
JACK DORSEY KİMDİR?
Jack Dorsey 19 Kasım 1976'da doğdu. Amerikalı yazılım mimarı ve iş adamı. Birçok kişi tarafından Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'un kurucusu kimliği ile tanınıyor. 2008'de MIT Technology Review tarafından '35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi'den biri seçilmişti.
Son güncelleme: 12:0514.12.2017