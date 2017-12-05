Gersan ve Tesla arasında gizlilik sözleşmesi

Gersan Elektrik ve Tesla, elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek üzere gizlilik anlaşması imzaladı.

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Gersan Elektrik Tesla Motors Netherlands ile tek taraflı gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, sözleşmenin Tesla ile Gersan Elektrik arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir.