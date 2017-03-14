Global Yatırım Holding’den flaş karar

Global Yatırım Holding'in yüzde 34.1'i Jersey Adası merkezli F.A.B. Partners'ın oldu.

Global Yatırım Holding sermayesini bedelli 100 milyon lira nominal tutarda artırma ve yurt dışında yerleşik F.A.B. Partners LP’ye 245 milyon liraya satma kararı aldı.

Hisse satış fiyatı Global Yatırım Holding’in dünkü kapanış fiyatı olan 2.68 liraya göre yüzde 8.6 iskontoya işaret ediyor. Hisse satış fiyatı 90 günlük hareketli ortalama olan 1.87 liraya kıyasla ise yüzde 31 primli.

Global Yatırım Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun bugünkü toplantısında verdiği sermaye artırım kararı çerçevesinde sermaye artırım izni için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacak.

SERMAYE 293.5 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Sermayenin artırımı ile birlikte şirketin sermayesi yüzde 51.7 oranında artırılarak 293.5 milyon liraya yükselmiş olacak. Buna göre F.A.B. Partners’ın şirketteki payı yüzde 34.1 olacak.

Açıklama öncesinde yüzde 3 primle 2.76 liradan işlem gören şirketin hisseleri 14:29 itibariyle 4.1 primle 2.79 liradan işlem görüyor.

Aynı saatte BIST-100 endeksi yatay seyrediyor.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG HAKKINDA

1990 yılında kurulan Global Yatırım Holding, 2004 yılında geniş bir yatırım portföyü oluşturdu. Holding, kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi, madencilik ve büyük ölçekli enerji üretimi, ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi, aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler gibi iş kollarında faaliyet yürütüyor.

Global Yatırım Holding’in bünyesinde Ege Ports (Kuşadası), Port Akdeniz (Antalya Limanı), Bodrum Yolcu Limanı, Barselona Limanı, Port of Adria (Bar Limanı) ve Lizbon Yolcu Terminali bulunuyor.

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