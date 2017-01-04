Goldman Sachs Türkiye’yi uyardı

Ünlü finans kuruşuşu Goldman Sachs, "Türkiye'de belirsizlikler sürüyor" açıklamasında bulundu.

Goldman Sachs bugün yayınladığı raporunda, Türkiye’deki terör saldırıları, anayasa değişikliği görüşmeleri ve büyümenin 3. çeyrekte negatif gerçekleşmesiyle belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamının beklentilerin üzerinde geldiğini belirten Goldman Sachs, bu koşullar altında TCMB’nin yapabildiği kadar finansal politikaları gevşek tutacağına inandığını açıkladı.

TÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre % 1.6 bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 8.53 yıllık artış gerçekleştirdi. Bu rakam TCMB'nin Ekim ayında yayınladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonu için öngördüğü % 7.5 seviyesinden de büyük ölçüde yüksek gözüküyor.