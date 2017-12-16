Google haber için para öder mi?

Dijital platformların daha kaliteli içerik üretmesi için Google ve Facebook’un bu siteleri fonlaması tartışılıyor. İngiliz bakan tartışmanın fitilini yakarken Google hali hazırda küçük meblağlar ile sitelere kur yapmaya başladı. İki dev dijital medyayı fonlamaya başlarsa haber ve içerik modellerinin hızla değişmesi bekleniyor.

Dijital Medya yöneticileri Facebook ve Google'ın içerik kaynaklarının dağıtımında tekel olmasından rahatsız. Özellikle Facebook'un algoritmasını değiştirmesiyle timelinelara daha az haber düşüyor. Google'ın AMP'ı ile birlikte Google'ın dış trafiklerdeki ağırlığı arttı.

Hatta Parse.ly'ın araştırmasına göre yıl başından bu yana Google'ın sitelerin dış trafiklerindeki payı yüzde 30'lardan yüzde 45'lere kadar çıktı.

Peki ya Facebook ve Google haber siteleri üzerinden kazandıkları parayı ne yapıyor? Bunun cevabını bilmiyoruz. Üzerlerinden para kazandıkları yayıncılarla bu geliri paylaşmadıkları kesin. Google kaliteli içerik için yayıncıları teşvik ediyor. İçeriği dolu olan (arabaşlık, video, grafik, html kod vs.) makaleleri aramalarda üst sırada gösteriyor. Bu gazetecilik adına olumlu bir adım olsa da karın doyurmuyor.

BAKAN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Fakat iki platformda kazandıkları paraları tabiatıyla yayıncılarla paylaşmıyor. İşte bu noktada İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Matthew Hancock Google ve Facebook'un elde ettiği dijital reklam gelirinden alınan vergi oranını artırarak içerik üreten platformları fonlamak istediklerini açıkladı. Bu gerçekleşirse İngiltere dijital medyayı devlet eliyle maddi olarak destekleyen ilk ülke olacak. Google ve Facebook uzun süredir Avrupa Birliği ülkelerinin ve Avrupa Komisyonu'nun radarında tekelleşme çabalarını ortadan kaldırmak için soruşturmalar art arda açılıyor.

GOOGLE SİTELERİ FONLAMAYA BAŞLADI

Öyle ki Google bu baskıyı azaltmak için dijital yayıncıları fonlamaya hazırlanıyor. Hatta The Times ve Sunday Times gazeteleri hali hazırda Google'dan 1 milyon pounda yakın para aldı. Bu paranın dijital haber teknolojilerini geliştirme alanında kullanılması bekleniyor.

Times ve Sunday Times söz konusu parayı JAMES isimli bir yapay zeka projesi için kullanacak. JAMES siteye gelenlerin haber okuma davranışlarını inceleyerek kişiye özel bir sayfa tasarımı sunmaya hazırlanıyor.

FACEBOOK'TAN VERGİ SÖZÜ

Facebook ise kendisi hakkında açılan soruşturma sonucunda Avrupa'da kazandığı paranın vergisini artık sadece İrlanda'da değil reklam gelirini elde ettiği ülkelerde ödeyeceğini açıkladı.

AB GOOGLE'IN BAŞINDA BOZA PİŞİRİYOR

Avrupa Birliği ülkeleri Facebook ve Google'ın daha çok para ödemesi için deyim yerindeyse kafayı bu sitelere takmış durumda.

Almanya'da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ‘sakıncalı' içerikler 24 saatte kaldırılacak.

Eğer sosyal medya platformu bu içeriği kaldırmayı reddederse 50 milyon dolar ceza ödeyecek.

Avrupa Birliği Android cihazlarında kendi uygulamalarını kullanmayı dayattığı iddiasıyla Google'a geçen haziran ayında 2.4 milyar dolar ceza kesti.

Google hakkında hali hazırda reklam satışında tekel olmaya çalıştığı hususunda bir kartel soruşturması yürütülüyor.