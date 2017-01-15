Gözler Merkez Bankası’nda

Bütün yatırım araçlarının kazandırdığı yılın ikinci haftasına dövizin yükselişi damgasını vururken, gözler önümüzdeki hafta için Merkez Bankası'na çevrildi.

Yılın ikinci işlem haftası olan 9 – 13 Ocak arasında en büyük kazanç yüzde 6.57 ile 24 ayar külçe altında elde edildi. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5.73’lük yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı. Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Hafta içinde 3.94 lira ile tarihi rekor kıran dolar, haftada yüzde 4.18 değer kazanırken, Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle gerileyerek haftayı 3.7860 lira ile kapattı. Euro da 4.17 liralık rekor kırdığı haftada yüzde 5.17 değer kazandı. Euro haftayı, 4.0310 lira ile kapattı.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gözler, geçen hafta iki kez piyasalara müdahale eden Merkez Bankası’na çevrildi. Merkez Bankası (MB) Cuma günü yaptığı bir açıklama ile geçen hafta ikinci kez bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini düşürürken, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında MB tarafından yapılan fonlama tutarını sınırlandırılabileceğini açıkladı.

PPK 24 OCAK’TA TOPLANACAK

MB böylece, bankaları, genel olarak likiditeye sıkıştıkları durumlarda kullandığı yüzde 10 faizle fonlamanın sağlandığı geç likidite penceresine yönlendirmiş oldu.

Piyasa analistlerine göre, önümüzdeki hafta bu adım da lirada değer kaybını durduramazsa, MB “döviz satış ihaleleri/dövize doğrudan satış müdahalesi ve en son faiz artırımı” yapmak zorunda kalabilir ve “risklerin sürdüğü ortamda” 24 Ocak’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 1.5-2.0 puanlık faiz artırımı da yeterli olmayabilir.