Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? 6 Aralık Çarşamba günü güncel altın fiyatları

6 Aralık 2017 güncel altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün düşüşte. Siyasi gerilim altın fiyatlarını yükseltmişti, ancak bugünlük normal seyrine dönmüş gibi görünüyor.. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Çarşamba günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 6.12.2017 Çarşamba Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları bu rakamı ilk kez gördü! 29 Kasım çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar? Çarşamba günü güncel altın fiyatları

29.11.1017 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 29 Kasım 2017'de altın geçtiğimiz günlere oranla yükselişte. Bu dönem durgun altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 156-157 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

156,34 liradan alınırken, 156,38 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 250,18 liradan alınırken 256,43 liradan satılıyor. Yarım altın da 500,36 dan alınırken 512,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1049,84 liradan alınıp 1065,70 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1013,15 liradan alınırken 1045,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.