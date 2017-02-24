Güler Sabancı: 2016 zor bir yıldı

Sabancı Holding 2016 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net karı 2016'da yüzde 19 artarak 2,7 milyar TL oldu. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2016'nın zor bir yıl olduğunu ancak buna karşın başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul ise 2017'de 4,5 milyar TL yatırım yapmayı beklediklerini ifade etti.

Sabancı Holding 2016 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net karı 2016'da yüzde 19 artarak 2,7 milyar TL oldu. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 2016'nın zor bir yıl olduğunu ancak buna karşın başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul ise 2017'de 4,5 milyar TL yatırım yapmayı beklediklerini ifade etti.

Sabancı Holding’in 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı Yıllık Paylaşım Toplantısı Sabancı Center’da yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 30 Mart’ta görevi bırakacak Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul’a teşekkür ederek, görevi devralacak Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Güler Sabancı, 2016 yılının özel ve zor bir yıl olduğunu belirterek, “Ancak Sabancı olarak, odağımızı hiç kaybetmedik. Odağımız; çalışmak, üretmek, yatırım yapmak, büyümek ve sürekli başarıyı aramak. Bu odağımızı hiç kaybetmeden 2016 yılında, bu zor yılda tüm Sabancı çalışanlarının özverili çalışmasıyla başarılı sonuçlar elde ettik. Ben tüm Sabancı çalışanlarını, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda 2016 yılını ve Topluluk sonuçlarını değerlendiren Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Sabancı Holding’in 2016'da konsolide net karını yüzde 19 artırarak 2 milyar 700 milyon TL'ye çıkardığını, aynı dönemde kombine net satışlarının ise %12 artışla 53,6 Milyar TL olduğunu söyledi. Kurtul “Kombine EBİTDA ise yüzde 25 artışla 11,2 Milyar TL olarak gerçekleşti.” dedi. “2017’de ülke ekonomisi için büyüme beklentimiz yüzde 3,5” diyen Kurtul cari açığın 2017’de 40 milyar dolarda kalmasını beklediklerini söyledi.

2016 YILINDA 4,1 MİLYAR TL YATIRIM

Zafer Kurtul, “2016 global anlamda zor bir yıl oldu ama buna rağmen Sabancı Holding olarak son beş yılın en büyük yatırımını da bu sene 4,1 Milyar TL olarak yaptık.” diyerek 2017 yılında 4,5 milyar TL yatırım yapmayı ve çift hanelerde büyümeyi beklediklerini söyledi.

ENERJİYE 2017’DE 1,5 MİLYAT TL YATIRIM

Enerji sektöründe lider olduklarını belirten Zafer Kurtul enerji alanındaki faaliyetlere ilişkin olarak da şöyle dedi:

“Enerjisa 2017 yılında dağıtım ve üretimde 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin elektriğini Enerjisa sağlıyor, bu Enerjisa'nın geldiği büyüklüğün de bir göstergesidir. 2016 yılı enerjide önemli üretim yatırımlarımızı başarıyla tamamladığımız bir yıl oldu. 2016 yılında yaklaşık 1140 MW kurulu gücü işletmeye aldık. Çağdaş teknolojiyi içeren 3600 MW kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olan Enerjisa'nın işletmedeki kurulu gücü içerisinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasite %55 paya sahip.

ÇİMENTODA İSTİHDAM ATILIMI



Geçtiğimiz son çeyrekteki enerji fiyatları ve zor geçen hava koşullarına rağmen Çimento şirketlerimiz başarılı bir yılı geride bıraktılar. Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi olan Akçansa şirketimizin satış geliri ise 1 Milyar 461 Milyon TL olurken, brüt karı 413,9 Milyon TL, dönem Karı ise 287 Milyon TL olarak gerçekleşti. İstanbul Boğazı'nı üçüncü kez birleştiren ve ilkleriyle dünya literatürüne geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve yine yüzde 100 Türk işçisinin emeğiyle üretilen 100+ Beton ürünümüzle tedarikçi olduk. Bu ürünle ABD'de ‘Mükemmellik Ödülü'nü kazanırken, Boğaz'ın zorlu şartlarında yürüttüğümüz başarılı operasyonla dünyadaki örnek uygulamalar arasına adımızı yazdırdık.

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Dünyanın lider beyaz çimento üreticilerinden biri olan Çimsa şirketimiz ise, 2016 yılını 1 Milyar 170 Milyon TL net satış geliri ve 249 Milyon TL net karla kapattı. 2016 yılı Çimsa şirketimiz için önemli yatırımlara imza attığımız bir yıl oldu. Eskişehir Fabrika'mızda gerçekleştirdiğimiz yatırım 2017'nin ikinci çeyreğinde tamamlanacak ve böylece Mersin Fabrika'mızın yanı sıra Eskişehir Fabrika'mızda da hem gri hem beyaz çimento üretiyor olacağız. Afyon ve Eskişehir Fabrikaları'mızda gerçekleştirdiğimiz 600 Milyon TL'nin üzerindeki bu yatırımlar sayesinde Çimsa'nın sektördeki öncülüğünü sürdürerek, dünya çimento üreticileri arasında konumunun daha da güçleneceğine inanıyorum.”

Kurtul sözlerini noktalarken 2016’nın zorlu geçmesine karşın doğru adımlar atarak kurdan zarar görmediklerini ve planladıkları tüm yatırımları yaptıklarını belirtti.