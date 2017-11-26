Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 26 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarının son durumunu araştıranlar özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. 26 Kasım gününün altın fiyatları yine altın yatırımcısını sevindirecek cinsten. Çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz, işte günün çeyrek altın fiyatları...

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın almayı planlayan ya da birikimini bunun üzerine tasarlayan vatandaşlar ise bu fiyatları merak ediyor. Altın fiyatları ne durumda?

GÜNÜN ALTIN FİYATLARI? ÇEYREK ALTIN FİYATI VE GRAM ALTIN FİYATI…

Çeyrek altında günün fiyatları alış 262,22 olarak belirlenirken satış ise 268,77 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 163,8620 lira olarak gözüküyor.

GRAM ALTIN MI? ÇEYREK ALTIN MI?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN ÇOK DEĞERLİ BİR MADEN?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.