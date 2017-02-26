Güneş enerjisini depolayın

Almanya’da güneş enerjisinin küçükpillere depolanıp gece kullanıldığınısöyleyen Hans Thoma, Türkiye’nin debunu yapması gerektiğini belirtti...

Dünyada güneş enerjisi paneli üretiminde önde gelen ülkelerden birisi olan Almanya, şimdi de ürettiği güneş enerjisini depolamaya başladı. Yüksek teknolojili panel üretimi yapan Alman J.v.G Thoma Yönetim Kurulu Başkanı Hans Thoma, Sözcü'ye

yaptığı açıklamada Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin Almanya'dan daha fazla olduğunu söyledi. Almanya'nın kısıtlı güneş saatine rağmen ürettiği enerjiyi depolamaya başladığını anlatan Thoma, Türkiye'nin de artık bunu yapması gerektiğini vurguladı. Thoma, şöyle konuştu: “Almanya'nın 84 milyon, Türkiye'nin de 79 milyon nüfusu var. Genel olarak değerlendirecek olursak eğer bence ikisi de aynı pazara sahip. Ayrıca Türkiye'nin güneşli gün saati Almanya'dan çok daha fazla. Almanya'nın en sıcak bölgesi yılda 1000 saat güneş alıyor. En soğuk bölgesi Hamburg ise 800 saat güneş alıyor. Buna karşılık Türkiye'nin kuzey batısında yer alan İstanbul'un değeri ise yılda 1.500 saat. Bu nedenle Türkiye'nin potansiyeli çok daha büyük.”

KÜÇÜK PİLLERLE BAŞLADIK

Türkiye'nin petrol ve doğalgazının olmadığını ancak güneşi olduğunu ifade eden Thoma, “İlk basamak olarak Türkiye güneş enerjisini geliştirmeli. Daha sonra Almanya'nın yaptığı gibi güneş enerjisini depolamalı. Almanya'da kullanamadığımız güneş enerjisi oluyor. Şimdi bunları küçük pillerle evlerde depolamaya başladık. 5-10 kWh gibi evlerde kullanıyoruz. Kendi fabrikamda 20 kWh güneş enerjisini depolayıp kullanıyorum. Güneşi günde 12 saat görüyoruz ama güneş olmayan zamanlarda bu enerjiyi kullanamıyoruz. Bunu dengelememiz gerekiyor. Almanya'da bunu yapmaya başladık. Siz de Türkiye'de bunu yapmalısınız” diye konuştu.

MERSİN’DE PANEL ÜRETECEK

J.v.G Thoma, Desiba Enerji ortaklığıyla Türkiye'de yatırım için düğmeye bastı. Jurawatt markası ile Mersin'de Türkiye'nin Alman teknolojisi ile ilk yerli güneş paneli üretilecek. 400 kişilik istihdam yaratacak olan fabrika, yıllık 400 megavatlık panel üretimi gerçekleştirecek. Mersin'deki fabrikada çöl tipi teknolojiolarak adlandırılan 125 santigrat dereceye kadar dayanan paneller üretilecek.