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Hacker’lar sisteme sızdı! 64 milyon dolarlık Bitcoin çalındı

Kripto para piyasası NiceHash, hacker'ların sisteme sızdığını ve 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını duyurdu.

19:207 Aralık 2017
Ekonomi
Hacker’lar sisteme sızdı! 64 milyon dolarlık Bitcoin çalındı
Kripto para piyasası NiceHash, hacker'ların sisteme sızdığını ve 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını duyurdu.

Kripto para piyasası NiceHash’ın sistemine sızan hacker’ların 64 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı belirtildi. Olayı araştıran NiceHash, operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

4 BİN 700’DEN FAZLA BITCOIN ÇALINDI

NiceHash Pazarlama Müdürü Andrej P. Škraba, saldırının oldukça profesyonel olduğunu ve 4 bin 700’den fazla Bitcoin’in kaybolduğunu ifade etti. (Reuters)

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Son güncelleme: 19:2107.12.2017
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