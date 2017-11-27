Haftada 3 seferle Bodrum’a Arap turist gelecek

Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın en büyük ve en düşük maliyetli hava yolu şirketi Air Arabia, 13 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, Eylül ayının sonuna kadar haftada 3 kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kenti ile Muğla'nın Bodrum ilçesi arasında karşılıklı olarak tarifeli seferler yapması bekleniyor.

DHA

Air Arabia Doğu Avrupa Müdürü Nüket Angın ile TAV Havalimanları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Air Arabia Hava Yolları’nın, 2018 turizm sezonunun başından itibaren Arap ülkelerinden Bodrum’a direkt uçuşlarını başlatacağı açıklandı. Arap acenteler ve basın grupları, Bodrum’a tanıtım turları düzenlerken, nisan ayının sonunda Dubai’de gerçekleşen ATM Turizm Fuarı’na Bodrum’dan katılım sağlanacak. Haftada 3 kez düzenlenecek Sharjah seferleri ile Bodrum’a sadece BAE’den değil, özellikle Suudi Arabistan, Umman ve Hindistan gibi Air Arabia’nın güçlü uçuş ağı bulunan önemli pazarlardan da turist gelmesi bekleniyor.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı (BOTAV) Kocadon, Bodrum’un tanıtımıyla Air Arabia’nın seferlerinin başarıya ulaşması için gerek Bodrum Otelciler Derneği ve Bodrum Tanıtma Vakfı gerekse Bodrum Belediyesi olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Kocadon, “Bizim bütün çalışmalarımız, turizmin gözbebeği Bodrum’a daha çok turist getirebilmektir. Bu çalışmalardan birisi de Bodrum’a direkt uçuşların daha çok yapılmasıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonunda direkt uçuşlar, başlamıştır. Buna en son olarak Air Arabia da eklenmiştir. Air Arabia’nın uçuşlarıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne direkt bağlanmış olacağız. Çalışmalarımız, meyvelerini vermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TAV Havalimanları Holding Pazarlama Koordinatörü Karahatay ise Air Arabia’nın Türkiye’de, Bodrum’da servis verecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Gönülden inanıyoruz ki Arap Yarımadası’ndan hatta Hindistan’dan ilk kez gelecek misafirlerimiz, dünyada bir benzeri daha olmayan Bodrum’un eşsiz güzelliklerine hayran kalacaklar. İki ülkeyi, iki bölgeyi hem turistik ve kültürel hem de ticari anlamda birbirine bağlayan Air Arabia’ya Bodrum’a duydukları güven için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.