Hakan Ateş “Cari açığın panzehiri turizm sektörüdür”

Bu yıl Antalya’da yedincisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş Türkiye'nin turizm açısından çok cazip bir coğrafya olduğunu belirterek "Türkiye'nin petrolu de panzehiri de turizmdir" dedi.

Bu yıl Antalya'da yedincisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş gibi isimler katıldı. Türkiye'nin 2016'da yaşadığı sıkıntıların ardından turizmde yükselişe geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ilk 10 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 28 artışla 29.1 milyona ulaştığını, gelirlerin ise ilk 9 ayda 20.2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Tahminlere göre bu yıl Türkiye'ye 31.4 milyon turist beklendiğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, “Turizm gelirinin ise 26 milyar dolar seviyelerinde olmasını bekliyoruz. 2016'daki dip noktanın ardından Türkiye'ye bir geri dönüş başladı” dedi.

TÜRKİYE’NİN PETROLÜ TURİZMDİR

Bu yıl Antalya'da yedincisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Türkiye’nin petrolu turizmdir” dedi. Ateş, Türkiye’nin turizm açısından çok cazip bir coğrafya olduğunu belirterek, “Türkiye, 2015 yılında turist sayısında dünyada 6. sırada konumlandı ancak 2016 yılında ilk 10'a giremedi. 2017 yılında turist sayısında tekrar ilk 10'a girmesi bekleniyor.” dedi.

YÜZDE 15 ARTTI

Devlet ve özel sektör işbirliği ile turizm sektörüne verilen destekler neticesinde sorunlu kredi oranı makul düzeyde kaldı diyen Ateş konuşmasının devamında “Turizm sektörüne verilen krediler 2015'ten 2017'ye yüzde 15 oranında artarken, Denizbank da bu süreçte sektöre destek olmaya devam etti.Kredi Garanti Fonu kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 12 milyon TL, KOBİ dışı firmalara ise 200 Milyon TL'ye kadar yüzde 100 kefalet sağlandı. Turizm, toplam KGF kredilerinin ancak yüzde 3'ünden faydalanabildi. Turizm KGF'den ancak 5.9 milyar TL aldı. Bunun 1 milyar lirasına Denizbank aracılık etti.” dedi.

YARI YARIYA AZALIR

35 milyar dolara çıkan cari açık Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olduğunu söyleyen Ateş “Açığın panzehiri turizm sektörüdür. Turizm Türkiye'nin petrolüdür. Türkiye'nin İspanya kadar turist çekmesi halinde cari açığın önemli bir bölümü kapatılmış olur. İşsizlik oranı da yarı yarıya azalacaktır” diye konuştu. Turizme ne verirsen en az iki mislini geri alabilirsiniz “dedi. Ateş, “Bu sektörün tarım ve gemicilik ile birlikte stratejik sektör olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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KRİZ DÜZGÜN YÖNETİLDİ

Türkiye'de uzun süredir olumsuz gelişmeler yaşadığını belirten Ateş, “Bunların faiz, borsa ve kurlar üzerinde ciddi etkileri oldu. Ancak etkin politikalarla kriz, düzgün yönetildi” diye konuştu. Ateş, Denizbank'ın 32 milyar dolarlık altyapı yatırımlarının 6.5 milyar dolarında payı olduğunu belirtti.

KREDİLER 3 AY ÖDENMEZSE TAKİBE DÜŞEBİLİR

Uluslararası finansal raporlama standartlarının (IFRS) 9'uncu maddesinin yılbaşından itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacağını anlatan Hakan Ateş, “Bu değişiklikle bankalar 3 ay ödenmeyen kredileri direkt takibe atmak (batık kredi gibi değerlendirme) zorunda kalacak. Bu düzenlemeyle birçok şirket zor durumda kalabilir. Özellikle turizm işletmelerinin yapısı gereği sorunlar yaşanabilir. BDDK ve bakanlık turizm sektöründe ve diğer sektörlerde bu kuraldaki vadeleri esnetebilir” ifadelerini kullandı

TÜRKİYE TURİZMDE BİR “CASE STUDY” DİR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı konuşmasında” Türkiye'de turizm, ulusal niteliği en yüksek sektörlerdendir. Turizm sektörü bugüne sosyal gelişmeyi hızlandırıcı, bölgeler arası dengeyi düzenleyici, istihdam yaratıcı, ödemeler dengesine katkı gibi özellikleri ile ele alındı. Ancak turizm sektörünün bu özellikler kadar önemli olmasına karşın bugüne kadar üzerinde durulmayan bir başka önemli özelliği daha var. O da sektörün ulusal niteliği ve Türkiye'nin bu konuda bir tür ‘Case Study' incelenecek bir vaka olduğu gerçeğidir. Elde edilen başarılarda sahip olunun birikim ve deneyimin önemli bir payı vardır.” ifadelerini kullandı.