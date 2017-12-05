Taşeron düzenlemesinde flaş ayrıntı! Hakim sendika değişecek mi?

Yeni taşeron düzenlemesiyle birlikte belediye taşeronları kadroya alınıyor Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla birlikte asgari ücret pazarlığında yetkili sendika değişebilir. Şu an en fazla üyeye sahip Türk-İş yerine Hak-İş'in hakim sendika olabileceği ifade ediliyor.

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman olan Ozan Bingöl yeni taşeron düzenlemesini sozcu.com.tr'ye değerlendi. Bingöl belediyelerdeki taşeron işçilerin sözleşmelerinin süresiz bir hale çevrileceğini belirterek çalışanların kafasının daha rahat olacağını yani ‘sözleşme sonunda işsiz kalır mıyım?' kaygısı yaşamayacaklarını söyledi.

Bingöl işçilerin özlük haklarına ilişkin olarak ise durumun daha tam olarak açıklanmadığını ifade ederek, “Özlük hakları maaşlarında bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Taşeron şirketler belediyelerden çıkacak” ifadesini kullandı.

4/D’LİLER NEDEN TASVİYE EDİLDİ

Bingöl İl Özel İdareleri'nde çalışan 4/D'li işçilerin zamanında norm fazlası diyerek farklı kurumlara dağıtıldığını anımsatarak, “4/C'liler şimdi 4/B'li olacakmış neden bu insanlar farklı kurumlara gönderildi o zaman” diye konuştu.

SENDİKA DEĞİŞİR Mİ?

Taşeron işçilerinin kadrolu belediye işçisi olmasıyla birlikte asgari ücret pazarlığında en etkin sendika olan Türk-İş yerine Hak-İş'in gelebileceğine işaret eden Bingöl, “Geçici iş sözleşmelerinde sendika olmaz. Ama artık taşeron işçiler toplu sözleşme süreçlerine dahil olacak. Hak-İş'i seçmeleri dahilinde asgari ücret pazarlığında Türk-İş Hakkını kaybedip Hak-İş söz sahibi olabilir” diye konuştu.

29 Ocak 2017 itibariyle İşçi Sendikaları Konfederasyonları-Üye Sayısı

Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Üye Sayısı 889509

Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Üye Sayısı 488723

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Üye Sayısı 141729

Tüm-İş (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Üye Sayısı 409

Bağımsız Üye Sayısı 26195

