Halkbank Genel Müdür Yardımcısı: Eşime söyleyin avukat tutsun

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla çıkarıldığı mahkemede Türkiye New York Konsolosluğu görevlilerine eşinin avukat tutmasını istediğini söyledi. Atilla cezaevine gönderilirken yankısı Türkiye piyasalarında sürdü. Halkbank hisseleri yüzde 15 ile tarihi kayıp yaşarken, dolar yükseldi borsa düştü.

Hürriyet Gazetesi’nden Razi Canikligil’in haberine göre; Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran'a yönelik ABD yaptırımları delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı iddialarıyla New York'ta FBI tarafından tutuklandı. Halkbank'ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York'ta bulunan Atilla, ABD gazetelerinin iddialarına göre FBI tarafından izlendikten sonra ülkeden çıkarken gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulunup bulunmadığı bilinmeyen 47 yaşındaki bankacı şimdilik federal tutuklu olarak ABD'de kalacak. Atilla, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ise duruşmayı izlemeye gelen Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine “Eşime söyleyin avukat tutsun” dedi.

12 SAYFALIK SUÇ DUYURUSU

New York JFK Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmek üzere uçağa binmek üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan Atilla, geceyi havalimanındaki tutukevinde geçirdikten sonra salı günü sivil kıyafetleriyle yargıç karşısına çıkarıldı. Atilla'ya kara para aklama, dolandırıcılık ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlarıyla yine ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasının da görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi yargıçlarından James Francis tarafından suçlamalar yöneltildi. 12 sayfalık suç duyurusu ve yasal hakları yüzüne okunan Atilla'ya avukat tutma imkanı olmaması halinde mahkemenin tüm dava için kendisine avukat görevlendirilebileceği belirtildi.

KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

Mahkemenin atadığı Türkçe tercüman aracılığıyla kimseyle telefon görüşmesi yapamadığını ve henüz eşiyle konuşamadığını belirten Atilla'ya dışarıdan birilerinin para yatırıp telefon görüşmeleri için hesap açabileceği bilgisi verildi. Bunun üzerine duruşma salonundaki izleyiciler arasındaki Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan olan yetkililere dönerek “Eşime haber verin avukat tutsun” dediği duyuldu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçundan 20 yıl ve bankacılık dolandırıcılığı için ise 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Atilla, yaklaşık 10 dakika süren oturumun ardından Reza Zarrab'ın da bulunduğu “New York MCC” cezaevine sevk edildi. Yargıç Francis, Atilla'ya yönelik iddianamenin okunacağı duruşma tarihini 10 Nisan olarak belirledi. 10 Nisan'daki oturumda Mehmet Atilla'nın davasının Reza Zarrab davası ile birleştirilmesi bekleniyor.