Hamdi Ulukaya’dan Türkiye’ye girişimcilik aşısı

Geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya, hayallerini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen Türkiye’li genç girişimciler için harekete geçti.

Geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Hamdi Ulukaya, hayallerini ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek isteyen Türkiye'li genç girişimciler için harekete geçti. Chobani markasıyla sıfırdan başlayan bir girişimci olarak 10 yıl içerisinde ABD'de gıda devleri arasına giren Ulukaya, vizyonunu Türkiye'ye taşıyarak ülkeye yeni girişimciler kazandırmayı ve mevcut girişimleri dünya piyasasına çıkarmayı hedefliyor.

Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) adıyla oluşturulan Girişimci Adayı ve Startup Destek Programları, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından başvuru alarak karşılıksız eğitim ve danışmanlık desteği verecek. 5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle oluşturulan programlara ilk yılında Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yağdı. Girişimci Adayı Destek Programı'na 3.300 kişi başvururken Startup Destek Programı'na başvuran küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin sayısı 394 oldu. Değerlendirme sürecinin ardından seçilen 24 girişimci adayı ve 6 startup sahibi 12 genç, İstanbul'da başlayan eğitimlerini üç hafta boyunca New York'ta sürdürmek üzere ABD'ye gitti.

GİRİŞİMCİLİK TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK İÇİN FIRSAT VERİYOR

Hamdi Ulukaya, konuya ilişkin açıklamasında Chobani'yi kurduğu ilk günden beri ticari başarıyı toplumsal fayda ile ölçtüğünü vurgulayarak “10. senesini tamamladığımız Chobani serüvenimiz boyunca öğrendiğim en önemli şey, girişimciliğin hem geleneksel anlamda ticari başarının yolunu açtığı hem de topluma yarar sağlama konusunda bir fırsat verdiği oldu. Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) bu anlamda yaptığımız işlerin son halkalarından biri. Bu girişim benim için çok özel bir yere sahip çünkü bu sefer hedefimiz Türkiye'de bir fark yaratmak ve bunu da girişimcilik üzerinden gerçekleştirmek.” dedi.

BÜYÜK HAYALLER CHOBANİ’DE KULUÇKAYA YATACAK

Ulukaya, HUG'ın Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yeni girişimciler kazandırmayı ve var olan girişimleri dünya piyasasına çıkartmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu girişimi benzerlerinden ayıran en önemli özellik programa başvurmak için İngilizce veya üniversite diploması gibi kriterlerin aranmıyor olması. Çünkü asıl amacımız büyük hayalleri olan gençleri destekleyerek geleceğin fark yaratan girişimcilerini yetiştirmek. Bu kriterler yerine adaylara en büyük girişim hayallerini veya daha önce sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp almadıklarını sorduk. Benim hayalimse, Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci gençlerimize Chobani ve Amerika'nın kapılarını açmak. Bunun için Türkiye'den 24 girişimci adayı ve 6 adet startup'ı seçip iki özel program hazırladık. Programlar boyunca, her biri kendi alanlarında çok başarılı olmuş uzman ve girişimcilerin Türkiye ve ABD'de deneyimlerini paylaşmalarını ve sadece bu gençlere değil bu örnekleri gören insanlarımıza da ilham vermelerini hedefliyoruz. Programların sonrasında da katılımcılara destek vermeye devam edeceğiz.”

ORTAK HEDEF TÜRKİYE’DEN BİR DÜNYA MARKASI ÇIKARMAK

Bu yıl HUG programlarına katılmaya hak kazanan gençlerin ortak hedefi, Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak. Katılımcılara, bir yıl boyunca başta Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya olmak üzere sektör liderleri tarafından mentorluk sağlanacak ve her katılımcıya bir mentor atanacak.

Programların bugün (3 Temmuz 2017) başlayan üç haftalık Amerika ayağında genç girişimciler Chobani'de uygulamalı çalıştaylara, New York Üniversitesi'nde seminerlere katılacak, çeşitli şirket, startup ve hızlandırma merkezlerine planlı ziyaretler gerçekleştirecekler. Startup Destek Programı'na katılan şirketlere Chobani'nin New York SoHo'daki Kuluçka Merkezi'nde kendileri için ayrılan özel alanda şirketlerini geliştirme olanağı sunulacak.

Genç girişimciler HUG programlarına tam burslu olarak katılıyor ve tüm giderleri Chobani tarafından karşılanıyor.

HUG İÇİN SEÇİMLER NASIL YAPILDI?

Destek programlarına yapılan başvurular öncelikle özel olarak geliştirilen algoritma tarafından değerlendirildi. Türkiye'nin her bölgesinden gelen 3.300 girişimci adayının ve aralarında küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin de olduğu 394 startup'ın başvurusu, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgeye göre önce kendi içerisinde değerlendirildi. Algoritma, bu seçimi yaparken özel olarak geliştirilen puanlama sistemiyle zorlukları aşıp başarı gösteren adaylara öncelik verdi. Önce 1.200'e ardından 100'e indirilen girişimci adayı başvuru sayısı, 4 jüri üyesinin gerçekleştirdiği online mülakatlar sonrasında 24'e düşürüldü. Benzer şekilde Startup Destek programına da Amerika ve dünya piyasasına girme potansiyeli en yüksek olan 6 şirket seçildi.

HUG STARTUP DESTEK PROGRAMINA SEÇİLEN ŞİRKETLER

Otsimo: Otsimo, otizmli çocuklara ücretsiz eğitim sağlamayı hedefleyen çeşitli “uygulamalı davranışsal analiz” oyunları sunan bir mobil platform.

E-Bursum: E-Bursum, bireysel destekçilerin ve şirketlerin öğrencilerle temas kurmalarını ve onlara burs vermelerini sağlayan bir platform. Misyonu, öğrencilerin burslara erişim olanağını artırmak.

Reflect: Reflect, modayı kullanarak toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor. İhtiyaç sahibi kişilerin hikayelerini toplayarak sanatsal tasarımlar üretiyor ve bu tasarımları sürdürülebilir giyim ürünlerine dönüştürüyorlar.

AgriKey: AgriKey, biyoteknolojiyi kullanarak verimliliği artırmak üzere özel bitki besinleri ve bitki koruma ürünler üretiyor.

Unibble: Unibble, yüzde 100 doğal, lezzetli ve yenilikçi atıştırmalıkları online bir abonelik sistemiyle tüketicilerine gönderen bir gıda-teknolojisi girişimi.

Hamamlook LLC: Türkiye'de üretilen ve geleneksel olarak elle dokunan peştemallerden yapılma tekstil ürünlerini ithal eden ABD merkezli bir plaj giyim markası. Türk tekstilini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.