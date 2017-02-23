Son günlerde elinden çıkarttığı veya çıkarmak üzere olduğu dev şirketleriyle gündeme gelen Ferit Şahenk, finans ve medya gibi sektörleri bırakıyor. Türkiye'de yabancıların ilgisi olan sektörler arasında finans ve medya bulunurken, bankaların yarıya yakını yabancıların, Rupert Murdoch ve Axel Springer gibi devler de Türkiye'de iş yapıyor.

Hangi banka kimin? Kim hangi TV’ye ortak?

Son günlerde elinden çıkarttığı veya çıkarmak üzere olduğu dev şirketleriyle gündeme gelen Ferit Şahenk, finans ve medya gibi sektörleri bırakıyor. Türkiye'de yabancıların ilgisi olan sektörler arasında finans ve medya bulunurken, bankaların yarıya yakını yabancıların, Rupert Murdoch ve Axel Springer gibi devler de Türkiye'de iş yapıyor.

Doğuş Grubu’nun Garanti Bankası’ndan çıkmasından sonra NTV’yi de satacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Uzun süren pazarlıklar sonucunda TMSF tarafından el konduktan sonra ‘Digiturk’ü açıklanmayan bir bedelle satın alan Katarlı beIN Group’un NTV’yi de satın alacağı belirtildi.

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PAZARLIKLARIN SONUNA GELİNDİ

Kulislerle konuşulanlara göre Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’le yapılan pazarlıkların sonuna gelindi. Anlaşma sonuçlandığı takdirde Stan TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa’nın yeni sahibi Katarlı beIN olacak.

YABANCI PAYI TIRMANIYOR

Doğuş tarafından Garanti’nin İspanyollara satışının ardından gözler Türkiye’de yabancıların ilgisinin yoğun olduğu bankacılığa çevrildi. Özellikle son 14 yılda yapılan anlaşmalarla bankacılıktaki yabancı payı 2017’de yüzde 44’ü aştı. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2016 yılında yabancı payı yüzde 35.1’di.

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İşte son yıllarda yabancıların satın aldığı Türk bankaları:

Garanti: BBVA (İspanyol) yüzde 49 Doğuş yüzde 0.05-ŞUBAT 2017

Finansbank: Yüzde 99.81 QNB (Katarlı) ARALIK 2015

Denizbank: Rus Sberbank’a satıldı 2012 HAZİRAN

Odeabank: Lübnanlı Odeabank 2012 tarihinde Türkiye’de bankacılık faaliyetlerine geçmek için izin aldı.

Burganbank: Kuveyt’te kurulan Burganbank 2012 yılında Tekfenbank’ı satın alıp 2013 yılında bankacılık faaliyetlerine başladı.

ICBC Bank: Çinli Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Tekstilbank’ı alarak 2015 yılında faaliyetlerine başladı.

YAPI KREDİ’DE İTALYANLAR, ŞEKERBANK’TA KAZAKLAR VAR

Bu bankaların hakim ortakları yabancılar. Hakim yerli özel sermayeli bankalarda da yabancı ortaklıkları bulunuyor. TEB’de Fransız PNB Paribas’ın, Fibabanka’da Avrupa Kalkınma Bankası’nın (ERBD), Yapı Kredi’de ise İtalyan Unicredit’in ortaklığı bulunuyor. Şekerbank’ın yüzde 19.3’ü Kazakistan Varlık Fonu’nun. 30 Ocak 2017 itibariyle Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre Aralık 2016 döneminde Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 730 milyar 942 milyon TL.

TIME WARNER VE RUPERT MURDOCH TÜRKİYE’DE İŞ YAPIYOR

Doğuş Grubu’nun çıkmayı planladığı medya sektörüne de yabancıların büyük bir ilgisi bulunuyor. Doğuş geçen sene de CNBC-e’yi Discovery Group’a satmıştı.

Türkiye’de şu aralar TGRT’nin lisans hakkını alan Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu Fox, Doğan Holding-Time Warner ortaklığı CNN Türk yayın hayatına devam ediyor. Öte yandan Dünyaca ünlü Alman medya devi Axel Springer de Doğan Holding’in ortaklarından. Şirket geçen aylarda Türkiye’deki varlıklarını 2022 yılına kadar elden çıkaracağını açıklamıştı.

Çukurova döneminde TMSF’ye devredilen ve satışı fiyatı açıklanmadan gerçekleştirilen Katarlı beIN Digiturk’ü satın alarak bir diğer yabancı oyuncu olarak medya pazarına girdi.

Ünlü dolar milyarderi Michael Bloomberg’e ait olan medya devi Bloomberg, Türkiye’de Ciner grubuna ait Habertürk ile beraber BloombergHT tv kanalı ve internet portalı çatısında faaliyet yürütüyor.

2019 YILINDA 17 MİLYAR DOLAR OLACAK

PwC'nin “Küresel Medya ve Eğlence” raporuna göre 2019 yılında Türkiye'de medya sektörünün büyüklüğü 16,9 milyar dolar olacak, en hızlı büyüme yüzde 19,8'le mobil internet erişiminde gerçekleşecek.