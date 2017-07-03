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Hasbro Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Aslı Çetkin oldu

5 Haziran 2017 itibarıyla Hasbro Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Aslı Çetkin atandı. Cyrille Guerin’dan bayrağı devralan Çetkin, Hasbro Türkiye’nin tüm iş süreçlerine liderlik edecek.

12:593 Temmuz 2017
Ekonomi
Hasbro Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Aslı Çetkin oldu
5 Haziran 2017 itibarıyla Hasbro Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Aslı Çetkin atandı. Cyrille Guerin’dan bayrağı devralan Çetkin, Hasbro Türkiye’nin tüm iş süreçlerine liderlik edecek.

Çalışma hayatına Danone Türkiye'de başlayan Aslı Çetkin, sırasıyla RTC-Etap, Digiturk, Ontex'te önemli pozisyonlarda görev aldı. 2007'de Hero Türkiye'ye geçen Çetkin, 2013'te Pazarlama Direktörlüğü'ne, 2016'da ise Hero Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Hasbro Türkiye Genel Müdürü Aslı Çetkin

Hasbro Türkiye Genel Müdürü Aslı Çetkin

Aslı Çetkin, başarılı kariyer hayatını 5 Haziran 2017 itibarıyla Hasbro Türkiye'nin Genel Müdürü olarak sürdürecek.

1975 yılında İzmir'de doğan Aslı Çetkin, Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gıda mühendisliği alanında devam etti. Çetkin, yine aynı üniversitede pazarlama alanında Exe- MBA yaptı. Çetkin, evli ve iki çocuk annesi.

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