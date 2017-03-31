Havayolu şirketlerinden elektronik yasağına karşı yeni hamle

ABD'nin kendisine doğrudan yapılan uçuşlarda kabine elektronik eşya kısıtlaması getirmesi üzerine müşteri kaybetmek istemeyen hava yolu şirketleri, birbiri ardına yeni önlemler açıklamaya başladı.

ABD'nin kendisine doğrudan yapılan uçuşlarda kabine elektronik eşya kısıtlaması getirmesi üzerine müşteri kaybetmek istemeyen hava yolu şirketleri, birbiri ardına yeni önlemler açıklamaya başladı.

ABD, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu 10 havalimanından kendisine yapılan uçuşlarda akıllı telefondan büyük elektronik cihazların kabine alınmasını yasaklamasının ardından havayolu şirketleri yeni önlemler almaya başladı.

CNBC’nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hava yolu şirketi Etihad, 2 Nisan’dan itibaren Abu Dhabi’den ABD’ye uçan business class yolcularına iPad dağıtacağını ve bedava internet hizmeti vereceğini açıkladı. Şirket, premium class yolcuların da bedava internetten faydalanacaklarını ifade etti.

Etihad’ı Katar Hava Yolları da izledi. Katar Hava Yolları, gelecek haftadan itibaren Doha’dan ABD’ye yapılan uçuşlarda business class yolculara diz üstü bilgisayar kiralamak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Şirket, bu bilgisayarların uçak kapılarında kiralanabileceğini ifade etti. Katar Hava Yolları CEO’su Akbar al – Baker, “Bu diz üstü bilgisayar kiralama servisi ile yolcularımızın uçuşlarda da çalışmalarını devam etmesini garanti altına alıyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları da geçtiğimiz günlerde yolculara iPad dağıtmak için çalışma başlattığını duyurmuştu.

İngiltere de bu ülkeye doğrudan yapılan seferlere benzer bir kısıtlama getirmişti. Ancak hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri İngiltere’nin yasak listesinde bulunmuyor.