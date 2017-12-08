Havuz yasağına tepkiler devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin aldığı açık havuz yasağı tartışma yarattı. Bakanlık yetkilileri kararın imar kanununa aykırı olduğunu söyledi. Alınan bilgilere göre Belediye kararının arkasında duruyor. Mimarlar Odası Başkanı Muhçu, "Bu tez hiçbir şekilde savunulamaz. Yüzme havuzun kullanım biçimlerine karışılamaz" diye konuştu..

Zeytinburnu Belediyesi'nin yeni yapılacak konutlarda 1+1'e yüzde 15 sınırı getirmesi ve sitelerde açık havuzu yasaklaması büyük tartışma yarattı.

Çevre Bakanlığı yetkillieri belediyenin yaptığının imar yönetmeliğine aykırı olduğunu söylerken Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu yapılan uygulamanın kanunsuz olduğunu söyledi. Alınan bilgilere göre ise Zeytinburnu Belediyesi’nin aldığı kararın Bakanlık yetkililerinin açıklamasına rağmen şu an için geçerli olduğu ifade edildi.

Muhçu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada “Bakanlık uzun süredir muhafazakar bir yaşamı tek bir yaşam biçimi olarak dayatan bir takım uygulamaları dile getirdi ve bunu belli ölçülerde de zorunlu kıldı” diye konuştu.

‘BÜTÜN YASALAR ÇİĞNENMİŞTİR’

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu durumu bildiğini ve bir adım öteye taşıdığını belirten Muhçu, “Zeytinburnu Belediye Başkanı durumdan vazife çıkararak bunu daha da ileriye götürmek sureti ile açık havuzları yasaklama yoluna gitti. Belediyenin aldığı karar hukuka yasaya imar kanununa aykırıdır. Bütün bu yasaları çiğneyerek, yok sayarak büyük bir suç işlenmiştir.

Bu tez hiçbir şekilde savunulamaz. Yüzme havuzun kullanım biçimlerinden de bu durum kabul edilemez” diye konuştu.