Her 5 şirketten biri zarar etti

Ağırlığı küçük ve orta boy işletmelerden oluşan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 5’te biri zarar ederken, toplam borçları 62 milyar TL’ye ulaştı

Döviz dalgalanmaları ve yüksek borçluluk oranları ile 2016'da kâr etmekte zorlanan orta ve küçük ölçekli sanayi şirketleri, zarar rekoru kırdı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na göre, 2016 yılında kâr eden sanayi şirketi sayısı 384'e gerilerken, zarar eden şirket sayısı 116 oldu. Bu rakamlarla her 5 sanayiciden birinin zararla kapattığı 2016 yılında, kâr oranı yüzde 0.3'lük düşüşle yüzde 4.7'ye gerilerken şirketlerin birikmiş zararı ise 7.8 milyar TL'ye yükseldi. 2016 yılında 500 devin toplam faaliyet kârı ise yüzde 17.5 artarak 8.7 milyar TL'ye ulaştı.

LİDER FİRMA İLK 500'DEN

500 sanayi kuruluşunun 2015 yılında 75.6 milyar TL olan üretimden net satışları 2016 yılında yüzde 8.6'lık artış ile 82.2 milyar TL'ye ulaştı. Listenin ilk üç sırasına bakıldığında ise bir önceki yıl ilk 500 dev içinde yer alan Modavizyon Tekstil 242.3 milyon TL ile 2016 yılının zirvesine geçti. Marshall Boya'nın 242.1 milyon TL ile ikinci sırada yer aldığı listede üçüncü ise 241.5 milyon TL ciro ile ile Dardanel Önentaş oldu.

Kârlılığın düştüğü, özellikle döviz borçlarının yükseldiği 2016 yılında şirketler, kredi borçları ile ayakta kaldı. İkinci 500 devin finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı 2016'da yüzde 51.1'den yüzde 50.6'ya geriledi.

62 MİLYARLIK KREDİ BORCU

Şirketler 2016 yılında da elde ettikleri kârın yarısını finansman giderlerine ayırmak zorunda kalırken, toplam finansman gideri 4.4 milyar TL oldu . 2015 yılında 53.3 milyar TL olan toplam borçlar yüzde 16'lık artış ile 2016 yılında 62.1 milyar TL'ye ulaştı. Burada en dikkat çeken gelişme ise şirketlerin banka ve piyasa borçlanmalarından oluşan mali borçlarında yaşandı. 2015'te 30.7 milyar TL olan toplam mali borçlar 2016'da yüzde 17.5 artarak 36.1 milyar TL'ye ulaştı. Mali borçların toplam borçlar içindeki payı ise yüzde 57.6 iken, 2016'da yüzde 58.1'e ulaştı.

Düşük büyüme KOBİ'leri vurdu

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını değerlendiren İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, büyüme rakamlarındaki düşüşün araştırmaya konu olan KOBİ ölçeğindeki firmalar üzerinde daha etkili olduğuna dikkat çekti. 2016'da yaşanan darbe girişiminin de ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olduğunu anlatan Bahçıvan, “Büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı olan ve sermayesi sınırlı olan KOBİ'ler açısından kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz ortamı, hiç kuşkusuz, dev şirketlere kıyasla daha zorlayıcı” değerlendirmesini yaptı.

Tekstilciler ihracata yüklendi

Son 3 yıldır düşüş eğiliminde olan İkinci 500 Büyük Kuruluşun ihracatı 2016'da da yüzde 2.8'lik küçülme ile 7.6 milyar dolara geriledi. Geçen yıl toplam satışlar içinde ihracatın payı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 24.4'e ulaştı. En fazla ihracat yapan ilk 10 şirketin 5'ini tekstil firmaları oluşturdu. 2016'nın ihracat şampiyonu 138 milyon dolarla Pirelli Otomobil Lastikleri oldu.