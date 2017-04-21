Her an şehit olabilirsin ama sigorta yaptıramazsın

Vatanı bekliyorlar, terör ile mücadele ediyorlar ama o terör yüzünden sigortaları yapılmıyor. 0549 807 27 99 numaralı Sözcü WhatsApp İhbar Hattı'na her gün onlarca mesaj geliyor. Mesajları yollayanlar bu ülkeyi bekleyen, teröre karşı mücadele eden polis ve rütbeli askerler.

“İyi çalışmalar. Ben polis memuruyum ve Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yapıyorum. Daha önceden İstanbul’da yaşarken ev sigortası yaptırmıştım ve tayinim çıkınca yenilemek istediğimde bana red cevabı geldi. Sebebi ise terör bölgesinde olduğumuz için ev sigortası yapılamıyormuş. Birde eger yapılacaksa evimizin AVM ve hastaneye yakın olması gerekiyormuş. Hastanenin zaten kendine hayrı yok. AVM’yi kim kaybetti de buraya açacak. Zaten mahrumiyet birde bu sigorta firmalarının acımasızlığı. Bir kez daha sahipsiz olduğumuzu anlamış oldum”.

“TERÖR NEDENİYLE SİGORTA YAPAMIYORUZ”

Yukarıda okuduğunuz satırlar bir polis memuruna ait. Doğu ve güneydoğu’dan gelen onlarca ihbarda “terörle mücadele ediyoruz ama yine terör nedeniyle firmalar evimizi sigortalamıyor” deniyor.

TELEFON KAYDINDAKİ GERÇEK

Başka bir polis memuru ise bir sigorta şirketi ile yaptığı telefon kaydını yollamış. Tüm bilgileri alan sigorta temsilcisi “o bölgeye terör nedeniyle hizmet veremiyoruz” diyor.

“ŞİRKETLER BÖLGEDEKİ ACENTELERİNİ KAPATIYOR”

Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, Güneydoğu’nun terör bölgesi olması nedeniyle sigorta şirketlerinin evlere ve iş yerlerine sigorta yapmadıklarına yönelik şikayetler aldıklarını söyledi. Bağcı, “Sadece vatandaşlardan değil bölgedeki acentelerden de şikayetler alıyoruz. Sigorta yapmamak için bölgedeki acenteliklerini kapatan, yeni acentelik vermeyen şirketler de var. Ancak hepsi değil tabi veren şirketler de var” dedi.

“TRAFİK SİGORTASI TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAMIYOR”

Turusan Bağcı Konut ve iş yeri sigortalarının zorunlu bir poliçe olmadığını, trafik sigortasının zorunlu olduğunu ve trafik sigortası yapmayı reddeden şirketlerin poliçe başına 12.500 TL ceza ödemesi gerektiğini söyledı. Bağcı “Trafik sigortasını şirketler şu an sadece Güneydoğu’da değil tüm Türkiye’de “sistemsel arıza var” gerekçesini öne sürerek yapmıyorlar. Hükümet’in getirdiği tavan fiyat uygulaması nedeniyle fiyatlar yüzde 20-30 arasında aşağı çekildi. Zaten zarar eden sektörde şirketler bu uygulamayı doğru bulmuyorlar. Günde yaklaşık 90 bin poliçe kesilemiyor. Hatta bazı şirketler trafik sigortası kesmemek için lisanslarını iade etmeyi düşünüyor.