Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 92,9 iken, Mart ayında %4,4 oranında artarak 96,9 değerine yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi 96,9 oldu. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %4,1, %3,5 ve %5,5 arttı.

TİCARET GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında %0,3 oranında azalarak 97,7 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %1,5 ve %1 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi %1,9 arttı.

İNŞAATA GÜVEN ARTIYOR

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76,4 iken, Mart ayında %12,3 oranında artarak 85,8 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %16,9 ve %9,3 arttı.