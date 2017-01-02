Hollywood 2016’da rekor kırdı

Kuzey Amerika gişe hasılatı Hollywood filmlerinin başı çekmesiyle tarihi gişe hasılatı rekorunu kırdı. 2016 yılında 11.4 milyar dolar değerinde bilet satıldı.

ComScore verilerine göre Kuzey Amerika filmleri 2016 yılında tarihi hasılat rekorunu kırdı. 2016 yılında büyük ağırlığı Hollywood filmlerinin oluşturduğu filmler 11.4 milyar dolar hasılat elde etti. Geçen sene Kuzey Amerika’da filmler 11.14 milyar dolar hasılat elde etmişti. 2015’te Kuzey Amerika’da en çok izlenen film Kayıp Balık Dori isimli animasyon oldu. Kayıp Balık Dori ABD ve Kanada’da 486 milyon dolarlık hasılat elde etti.

2016’nın en çok gişe yapan ikinci filmi ise 16 Aralık’ta vizyona girmesine rağmen Star Wars ‘Rogue One’ oldu. Kuzey Amerika’da en çok izlenen 10 filmden 6’sı Disney yapımları olurken Captain America Civil War 408 milyon dolar hasılat elde etti.

İŞTE 2016’DA KUZEY AMERİKA’DA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Finding Dory 486.2 milyon dolar



2. Rogue One: A Star Wars Story – Disney – $408.2 milyon dolar



3. Captain America: Civil War – Disney – 408.1 milyon dolar



4. The Secret Life of Pets – Universal -368 milyon dolar



5. The Jungle Book – Disney – 364 milyon dolar



6. Deadpool – 20th Century Fox – 363 milyon dolar



7. Zootopia – Disney – 341.2 milyon dolar



8. Batman V Superman: Dawn of Justice – Warner Bros. – 333 milyon dolar



9. Suicide Squad – Warner Bros. – 325.1 milyon dolar



10. Star Wars: The Force Awakens – Disney – 284.7 milyon dolar

