Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hollywood 2016’da rekor kırdı

Kuzey Amerika gişe hasılatı Hollywood filmlerinin başı çekmesiyle tarihi gişe hasılatı rekorunu kırdı. 2016 yılında 11.4 milyar dolar değerinde bilet satıldı.
Sozcu.com.tr
16:122 Ocak 2017
Ekonomi
Hollywood 2016’da rekor kırdı
Kuzey Amerika gişe hasılatı Hollywood filmlerinin başı çekmesiyle tarihi gişe hasılatı rekorunu kırdı. 2016 yılında 11.4 milyar dolar değerinde bilet satıldı.

ComScore verilerine göre Kuzey Amerika filmleri 2016 yılında tarihi hasılat rekorunu kırdı. 2016 yılında büyük ağırlığı Hollywood filmlerinin oluşturduğu filmler 11.4 milyar dolar hasılat elde etti. Geçen sene Kuzey Amerika’da filmler 11.14 milyar dolar hasılat elde etmişti. 2015’te Kuzey Amerika’da en çok izlenen film Kayıp Balık Dori isimli animasyon oldu. Kayıp Balık Dori ABD ve Kanada’da 486 milyon dolarlık hasılat elde etti.

2016’nın en çok gişe yapan ikinci filmi ise 16 Aralık’ta vizyona girmesine rağmen Star Wars ‘Rogue One’ oldu. Kuzey Amerika’da en çok izlenen 10 filmden 6’sı Disney yapımları olurken Captain America Civil War 408 milyon dolar hasılat elde etti.

İŞTE 2016’DA KUZEY AMERİKA’DA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1. Finding Dory  486.2 milyon dolar
01

2. Rogue One: A Star Wars Story – Disney – $408.2 milyon dolar
02

3. Captain America: Civil War – Disney – 408.1 milyon dolar
03

4. The Secret Life of Pets – Universal -368 milyon dolar
04

5. The Jungle Book – Disney – 364 milyon dolar
05

6. Deadpool – 20th Century Fox – 363 milyon dolar
06

7. Zootopia – Disney – 341.2 milyon dolar
07

8. Batman V Superman: Dawn of Justice – Warner Bros. – 333 milyon dolar
08

9. Suicide Squad – Warner Bros. – 325.1 milyon dolar
09

10. Star Wars: The Force Awakens – Disney – 284.7 milyon dolar
10

Son güncelleme: 16:1802.01.2017
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar