Hükümet bizi susturdu, yok saydı, depresyona girdik

Hükümet tarafından 2013 yılında alkollü içecek satışına getirilen pazarlama, tanıtım yasağı ve yüksek vergi oranları, sektörü ihracata yönlendirirken 92 yıllık üretici olan Doluca’dan ‘kabus’ itirafı geldi.

Doluca Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman, 2000'li yılların başında çift hane büyüyen sektörün hükümetin aldığı kararlarla yüksek vergilerle karşılaştığını söyledi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen Marka Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Kutman, “Ama en kötüsü 2013 Haziranı'ydı. Alkol yasakları kanunu çıktı. Sektörü susturdular o zaman bir kabustu. Çok ciddi bir zaman geçti. Sanki şirkette bir ölüm var gibiydi” diye konuştu.

ʻʻ Bir gecede pazarlama kampanyalarımızı ve promosyonlarımızı bitirmemiz gerekti. O günden sonra kampanya yapamıyoruz. Sosyal medya hesabı açamıyoruz. Doluca Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kutman

KAMPANYALARI BİTİRMEMİZ GEREKTİ

2013 Haziran ayı ile birlikte sektörün 1 yıllık bir depresyona girdiğini aktaran Kutman, yaşananları “Hükümet bize şunu söylüyor var olabilirsiniz ama sizi görmek istemiyoruz ve duymak istemiyoruz. Sanki yokmuşsunuz gibi davranmak istiyoruz. Bir gecede pazarlama kampanyalarımızı ve promosyonlarımızı bitirmemiz gerekti. O günden sonra kampanya yapamıyoruz. Sosyal medya hesabı açamıyoruz. Tadım günleri düzenleyemiyoruz. Yeni ürünlerimizi tanıtamıyoruz” dedi. Yasak kararlarının ardından sektörün önce

depresyona girdiğini sonra gri alan bulmaya çalıştığını son olarak durumu kabul ettiklerini kaydeden Kutman, son olarak rotayı ihracata çevirdiklerini anlattı.

UYGULAMAYAN İFLAS EDER

GÜNDE 2 milyon kişi tarafından indirilen ve fotoğrafların düzenlenmesini sağlayan aplikasyon Prisma Lab Kurucusu Alexey Moiseenkov, yapay zekanın şirketlere çok büyük fırsatlar sunduğunu aktardı. Moiseenkov, yapay zekanın büyüme için artık bir mihenk taşı olduğunu ifade ederek, “Yapay zeka yeni bir elektrik birimi bence. Şirket için kaynaklarımız için yeni bir motor. Yapay zekayı uygulayın yoksa iflas edersiniz” diye konuştu.