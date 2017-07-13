Hükümetten memura 3,5 taktiği

İsmail Koncuk, hükümetin 2018’de işçilere yaptığı yüzde 3.5’lik zammın, aynı zamanda memura düşük zam sinyali olduğunu söyledi

Hükümetin 2018 yılı için kamu işçisine yüzde 3.5+3.5 zam yapması, gelecek yıl yüksek zam alma umuduyla toplu sözleşme masasına oturmaya hazırlanan memur sendikalarında ciddi endişeye yol açtı. Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin memurlara ‘düşük zam mesajı' vermek istediğini, bu yolla memurun zam beklentilerini kırmaya çalıştığını söyledi.

Hükümet, Türk-İş'le varılan uzlaşma sonucunda kamu işçilerinin maaşlarına 2017 yılı için yüzde 7.5+5; 2018 yılı içinse yüzde 3.5+3.5 zam vermişti. 2017 yılı zammının beklentilerin çok üzerine çıkarılıp, 2018 zammının ise beklentilerin çok altında tutulmasının arka planını SÖZCÜ'ye değerlendiren Başkan Koncuk, “İşçilere 2018 yılı için yüzde 3.5 artı 3.5 zam yapılması beni korkutuyor. İşçiler üzerinden memurlara düşük zam mesajı verilmeye çalışılıyor. Ne yazık ki hükümetin memura da 2018 için yüzde 3.5 zam verme hesabı ortaya çıktı” dedi.

2017'NİN HESABI KAPANMADI

Kamu-Sen Başkanı Koncuk, bu mesajı ciddiye almadıklarını belirtirken, hükümetin ‘2017 bitmiştir üzerini kapatıyoruz' mantığıyla masaya oturamayacağını söyledi. 2018-2019 zamlarından önce 2017 yılı kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini ifade eden Koncuk, “2017 yılı için kamu işçisine toplamda yüzde 12.5, memura ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 9.92 zam yapıldı. Demek ki memurun zammı 2.6 puan altta kaldı. Öncelikle bu fark kapatılmalı. Onun dışında işçilere verilen 250 lira ek ödeme ile 3 bin liranın altındaki maaşlara 90 liralık fark ödemesi de verilmeli” dedi.

MAAŞ 1.085 TL ERİDİ

Başkan Koncuk, milyonlarca memur ve emeklinin bu yılın ilk 6 ayında enflasyona ezdirildiğini, yılın başında yapılan yüzde 3'lük zammın mart ayından itibaren tümden eriyip eksiye düştüğünü söyledi. Koncuk, “Memura refahtan pay verilmediği için 2002 yılından bu yana ortalama memur maaşının alım gücünde bin 85 lira, en düşük memur maaşının alım gücünde 525 lira azalma oldu. Refah payı kaçınılmaz oldu” dedi. Koncuk, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için iş dünyasına sunduğu, vergi ertelemesi ve vergi aflarına karşılık memurların da vergi diliminin düşürülmesini istedi.

SENDİKA ÇALIŞANI SAVUNSUN

Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme masasına memurları temsilen imza yetkisiyle oturacak Memur-Sen'i de sert dille eleştirdi. Memur-Sen'in memur hakları yerine hükümete destek veren eylemlerle gündeme geldiğine dikkat çeken Koncuk, “Memurun zamları erirken, iş güvencesi tartışılırken, mevzuatı değiştirilirken sert tepki vermiyorsanız sizin sendika olma hüviyetiniz yok demektir. 2015'te imzaladığınız toplu sözleşmenin 20 maddesi 2 yıldır uygulanmıyor ve sesiniz çıkmıyorsa, buna sendikacılık denmez” dedi. Memur-Sen'in üye sayısındaki artışı da eleştiren Koncuk, sarı sendikacılığın memura da, ülkeye de yararı olmaz. Sendika üyeliği sayesinde makamlar yükselirken karakterler düşüyor. Beceriksizler başa geçirilirken becerikliler kenara itiliyor” dedi.