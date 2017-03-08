Hülya Gedik: Çalışan kadına verilen haklar kadın istihdamına engel olabilir

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik kadınlara verilen sosyal hakların kadın istihdamı yaratmaya engel olabileceğini ifade etti.

Gedik Holding olarak kadın istihdamına önem verdiklerini ve metal sektöründe mavi yaka kadın istihdam eden firmaların fazla olmadığını belirten Hülya Gedik, öte yandan kadına hâlihazırda verilen sosyal hakların ve pozitif ayrımcılığın gerekliliğini vurgulamakla birlikte çalışan kadına verilen hakların daha da artması halinde çalışan kadının iş yerine maliyetinin artma riskinin bulunduğunu ve bunun kadın istihdamı noktasında önemli bir engel olabileceğinin altını çizdi.

Toplamda %25, yönetici kanadında ise %40 oranında kadın çalışan sayısına sahip olduklarını kaydeden Hülya Gedik, kadına verilen sosyal hakların hukuksal anlamda ciddi faydalar kazandırdığını belirtti. Hülya Gedik, daha fazla kadın istihdamı yaratılması için kadınların eğitilmesi ve çocuk konusunda sosyal devlet olarak kadının yanında olunması gerekliliğini ve en önemlisi kadına iş hayatında katma değer yaratacak olanakları sunmak gerektiğinin önemine değindi.

Hülya Gedik, kadınlara sağlanan sosyal haklar konusunda yapılacak belli düzenlemeler ile beraber Türkiye'de kadın istihdamının bir yandan kadının toplum ve aile içindeki saygınlığı, ekonomik özgürlüğü ve özgüvenine katkı sağlarken öte yandan da ülke ekonomisinin ilerlemesinde etkisinin yüksek olacağını belirtti. Hülya Gedik, kadınların iş ve aile yaşamlarını oluşturan tüm unsurları ayrı ayrı kontrol altına alıp, çok iyi planlayarak ustalıkla yönetmeyi bilmeleri gerektiğinin de altını çizdi.