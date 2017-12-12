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İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor-CANLI BLOG

İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor. Çağlar'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak. Sozcu.com.tr olarak cenazeyi takip ediyoruz.

Derin GÖKÇE
13:4712 Aralık 2017
Ekonomi
İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor-CANLI BLOG
İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlanıyor. Çağlar'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak. Sozcu.com.tr olarak cenazeyi takip ediyoruz.
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İbrahim Çağlar'ın naaşı camii avlusuna getirildi. Vatandaşlar camii avlusunda toplanmaya başladı. Cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılınacak.
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Çelenkler avluya kondu
Zamansız ölümüyle iş dünyasını yasa boğan İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namaz öncesi çelenkler camii avlusuna getirildi.

 

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Son güncelleme: 14:1212.12.2017
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