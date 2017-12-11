İbrahim Çağlar’ın vefatı büyük üzüntü yarattı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Yaşanan bu ani vefatın ardından iş ve siyaset dünyasından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. İbrahim Çağlar’ın vefatı iş ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı. Bir çok isim sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli dostum, güzel insan, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 11, 2017

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik

Bu gece, sabaha karşı vefat eden değerli dostum, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İTO camiasına başsağlığı dilerim. — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) December 11, 2017

KADOOĞLU Holding ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu

Sevgili dostum,ibrahim Çağlar’ın ölüm haberi hepimizi yasa boğdu.Ailesine ve iş dünyasına sabırlar versin. — Tarkan Kadooğlu (@tarkankadooglu) December 11, 2017

Kuzey Yunanistan Yunan Türk Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi – DEİK Malta İş Konseyi Başkan Yardımcısı – İZVAK Başkan Vekili – TÜSİAV Ege Bölge Koordinatörü Musa Turan

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı / AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya

Geçirdiği kalp krizi ile genç yaşta vefat eden,iş-dünyasının mümtaz siması, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — AHMET İYİMAYA (@ahmet_iyimaya) December 11, 2017

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü

Vefat eden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. — Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) December 11, 2017

Gazeteci Balçiçek İlter

İto Başkanı İbrahim Çağlar'ı kaybettik, ne kadar üzgünüm anlatamam, çok erken.. Müthiş bir yardımsever, hizmet adamıydı, ruhu şadolsun, Allah rahmet eylesin… — Balçiçek İlter (@Balciceki) December 11, 2017

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

İbrahim Çağlar, 1960 yılında İstanbul'un Erenköy ilçesinde dünyaya geldi. 7 yaşından itibaren kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Çağlar, böylece ticarete ilk adımını atmış oldu. İlkokulun ardından Güneş Koleji'nde eğitimini sürdüren İbrahim Çağlar, lise eğitimini de Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1977 yılında lise mezuniyetinin ardından ilk şirketi olan Nurtop A.Ş.'yi kurdu ve iş hayatına atıldı. 18 yaşında başlamış olduğu ticaret hayatını günümüzde tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla devam ettiren İbrahim Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulundu.

2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yapan İbrahim Çağlar, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.

1999 yılında Meclis üyeliği ile İstanbul Ticaret Odası'nda göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.