Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre, ihracat kasım ayında yüzde 14,2 artışla 13,6 milyar dolar oldu.

12:311 Aralık 2017
Ekonomi
İhracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre, ihracat kasım ayında yüzde 14,2 artışla 13,6 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu. Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142  milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5  artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat  ise Kasım'da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde  11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

OVP HEDEFİMİZİ AŞACAĞIZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “2016'nın tamamında ulaştığımız  ihracata bu yıl sadece 11 ayda ulaştık. Aralık ayında da en az bu ayki  seviyeye ulaşarak OVP hedefimizi aşacağız.” diye konuştu. Büyükekşi, “Kur artışı ihracatçıları memnun etmiyor, aksine kurun  daha öngörülebilir olması önemli. Rekabetçi kur düzeyi 3,50-3,60  seviyeleri. İhracatımızı, yüksek katma değere ağırlık vererek kalıcı  bir şekilde artırmak istiyoruz. İhracatçı kur hareketlerinden değil,  üretimden, ihracattan para kazanmalı. Tüm ihracatçıları, kur riskinden  korunacak araçları etkin bir şekilde kullanmaya çağırıyorum.” dedi.

Son güncelleme: 13:0401.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar