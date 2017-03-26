İhracatçıya pasaportta karmaşa

İhracatçılara yeşil pasaport hakkı getiren torba yasa ile Bakanlar Kurulu kararı arasında çelişki olduğu ortaya çıktı

İhracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilmesinin önünü açan düzenleme Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7'nci maddesiyle yapıldı. Bu maddeyle Pasaport Kanunu'nun yeşil pasaport verilecek kişileri düzenleyen 14'üncü maddesine ihracatçılar da eklendi. Maddeyle Bakanlar Kurulu'na yeşil pasaport için gereken ihracat tutarının limitlerini ve esaslarını belirleme yetkisi verildi.

VERİLSİN DENİYOR AMA…

Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, “Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşleri ile çocuklarına da aynı nevi pasaport verilir” hükmü yer alıyor. Kanunda ihracatçıların eş ve çocuklarının bu haktan yararlandırılmayacağına ilişkin herhangi bir yasaklayıcı hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla kanun, ihracatçıların eş ve çocuklarına da yeşil pasaport verilmesini emrediyor. Kanunla yeşil pasaport alacak ihracatçıları belirleme yetkisi alan Bakanlar Kurulu, 23 Mart'ta yayımladığı kararda, yeşil pasaport için ihracat alt sınırını 1 milyon lira olarak belirlerken bu haktan eş ve çocuklarının yararlanmasını yasakladı.

KANUNUN TERSİNE OLAMAZ

Bakanlar Kurulu Kararı'nda, “Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez” denildi. Kanunla Bakanlar Kurulu'na ihracatçılara yönelik yeşil pasaport konusunda sınırsız yetki verilmediği, sadece ayrıntıları belirleme yetkisi aktarıldığı belirtiliyor. İhracatçıların eş ve çocuklarına yeşil pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmün kararda değil kanunda olması gerektiği, Kurul'un kanunla verilmiş hakkı kararla geri alamayacağı ifade ediliyor.

Ünlü isimler ‘yeşil'lenecek

Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle yılda ortalama 1 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan firmaların patron veya çalışanlarına, ihracat tutarına göre 1 ila 5 adet arasında değişen miktarda yeşil pasaport verilecek. Bu hak, 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan firmalarda 5 adede kadar çıkacağı için dev holdingler de yeşil pasaport zengini olacak. Büyük holdingler, onlarca ihracatçı şirketleri sayesinde çok sayıda yeşil pasaport alabilecekler. Yeşil pasaport alabilecek ünlü patronlardan bazıları da şöyle: Rahmi Koç, Ömer Koç, Ali Koç, Semahat Arsel, Caroline Koç, İpek Kıraç, Güler Sabancı, Erol Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Sevil Sabancı, Serra Sabancı, Zafer Kurtul, Şevket Sabancı, Ali Sabancı, Şarık Tara, Sinan Tara, Murat Ülker, Ali Ülker, Bülent Eczacıbaşı, Faruk Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Zeki Zorlu, Selçuk Yaşar, Mustafa Selim Yaşar, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Cengiz.