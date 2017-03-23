İhracatçıya yeşil pasaport geldi!

Türkiye’ye yıllık 143 milyar dolar döviz kazandıran ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine olanak sağlayan karar Resmi Gazete’nin 23 Mart 2017 tarihli sayısında yayımlandı.

İhracatçıların yeşil pasaport sahibi olabilmesi ile ilgili ilk adım, Resmi Gazete’nin 9 Ağustos 2016 tarihli sayısında atılmıştı. Resmi Gazete’nin 23 Mart 2017 tarihli sayısında ise ihracatçıların yeşil pasaport sahibi olabilmelerinin şartları belirlendi. Ekonomi Bakanlığının, 15 gün içerisinde yeşil pasaport alma hakkına sahip firmaları Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ve İhracatçı Birliklerine ileteceği öğrenildi. Bu sürecin sonunda ise yeşil pasaport başvurularının kabul edilmeye başlanacağı belirtildi.

Yeşil pasaport kimlere verilecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, son üç yıllık ihracatı ortalama 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmalara 1, 10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren firmalara 2, 25 ile 50 milyon dolar arasında ihracatı olan firmalara 3, 50 ile 100 milyon dolar arası ihracatı olan firmalara 4 ve 100 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren firmaların 5 yetkilisi yeşil pasaport müracaatında bulunabilecek. İhracatçılara yeşil pasaport 2 yıl süreyle verilirken, eş ve çocukları bu haktan yararlanamayacak. Yeşil pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu eksiksiz doldurulduktan sonra firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine yapılacak. İhracatçı Birliği belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne sunulacak. Bölge Müdürlüğü onayı sonrasında pasaport müracaatı şahsen yapılacak. (İHA)