İhtiyaç kredisi kullanacaklara 7 tavsiye

Kredi karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüketicilere kredi araştırma ve kredi başvurusu sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 7 tavsiyede bulunuyor.

1) Bankaların Kredi Tekliflerini Maliyet Oranı Üzerinden Kıyaslayın

Sadece ihtiyaç kredisi özelinde değil, tüm kredi çeşitlerinde kıyaslama işleminizi faiz oranı üzerine, dosya masrafı, sigorta vb. kredi ile alakalı olan tüm masrafların dâhil edildiği “maliyet oranı” üzerinden yapmanız daha doğru sonuç verir. Çünkü ihtiyaç kredisi faiz oranı uygun olsa bile diğer kredi giderlerden dolayı, seçmiş olduğunuz kredinin toplam maliyeti daha fazla olabilir.

2) Aylık Zorlanmadan Ödeyebileceğiniz Net Tutarı Belirleyin

İhtiyaç kredisi kullanmadan önce aylık ödeyebileceğiniz net tutarı gerçekçi olarak belirlemelisiniz. Aylık ödenecek tutarın belirlemesinde bankalar, genel olarak aylık gelirin en fazla %50'sini “ödenebilir aylık kredi taksit tutarı” olarak belirliyor. Ancak bu belirleme usulü bir genelleme olduğu için aylık ödeyebileceğiniz net kredi tutarını, kendi bütçe dengenize göre belirlemeniz daha doğru bir yol olacaktır. Ayrıca bu hesaplama işlemini Hesapkurdu.com'da yer alan ne kadar kredi çekebilirim hesaplama aracı üzerinden de yapabilirsiniz.

3) Çok Fazla Bankaya Başvuru Yapmayın

Bankaların şartlarının ve maliyetlerini kredi başvurusu yapmadan kıyaslayabilirsiniz. Sadece karşılaştırma yapmak için kredi başvurusu yapmak, daha sonra kredi başvurusu yapacağınız bankaların kredi değerlendirme birimlerinde olumsuz bir etki oluşturulabilir. Ayrıca bu durum az da olsa kredi notunuzu olumsuz olarak etkileyebilir.

4) İhtiyacınızdan Ne Az Ne Çok Kredi Çekin

İhtiyaç tutarınızı net olarak belirleyerek, kredi başvurunuzu bu tutar üzerinden yapmalısınız. Çünkü ihtiyacınızdan az kredi çekmeniz ileride bir kredi ihtiyacınızın daha doğmasına, çok çekmeniz ise boşuna bir faiz ödemesi yapmanızın yanında, aylık ödeme yükünüzü de arttıracağı için sosyal yaşamınızı boşuna kısıtlamanıza sebep olabilir.

5) Kredi ve Kredi Kartı Borçlarınız İçin Kredi Çekiyorsanız, Borç Birleştirme Kredisi Şartlarına Bakın

Mevcut kredi ve kredi kartı borçlarınıza istinaden bir ihtiyaç kredisi kullanma talebiniz varsa, öncelikle borç birleştirme kredilerinin şartlarına bakmanız daha uygun kredi seçenekleri size sunabilir. Çeşitli bankaların özellikle borç birleştirme kredisi kapsamında özel oran ve kampanyaları mevcut.

6) Maaş Gününüze Göre Kredi Taksit Tarihlerinizi Belirleyin

Maaş gününüze paralel olarak aylık taksit tarihlerinizi belirleyin. Eğer prim geliri, hasat gelirleri gibi değişken tarihli gelirleriniz varsa, son ödeme tarihlerinizi bu değişken gelirlerinize göre belirleyin. Ayrıca gelir tarihlerinize ne kadar yakın sürelerde son ödeme tarihlerinizi seçerseniz, ödemelerinizde daha düzenli olma ihtimali de artacaktır.

7) Kredi Süresi Boyunca Çıkabilecek Masraflarınızı Hesaba Katın

Kredi süresi boyunca çıkabilecek tüm masrafları hesaba katlamalısınız. Eğer masraf tarih ve tutarlarınız belli ise buna göre gerekli maddiyatı bir kenara ayırın. Eğer ödeme tarih ve tutarınız belirli değil veya sadece tedbir amaçlı bir veya iki kredi taksiti kadar bir tutarı kenarda tutma yönetmeni uygulamanız mantıklı bir yol olacaktır.