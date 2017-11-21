IKEA’dan bu şifonyeri alanlar dikkat! 8 çocuk öldü! IKEA’dan önemli açıklama geldi

İsveç menşeli mobilya firması IKEA, ABD’de 28 yılda 8 çocuğun ölümüne neden olan şifonyerler için geri alma çağrısını yineledi. IKEA, çağırdığı 29 milyon şifonyer için müşterilerine geri ödeme veya tamir teklifi sunuyor.

IKEA'nın üst düzey yöneticisi Lars Petersson, ABD'de 20 Ekim'de 2 yaşındaki Josef Dudek'in ölümünün ardından, firmanın ilk defa Haziran 2016'da yaptığı geri çağırmayı tekrarladığını belirtti.

GERİ ÇAĞIRMA KAMPANYASI YAYILACAK

IKEA'nın bazı şifonyerler ve komodinlerinin duvara uygun şekilde sabitlenmezse düşme tehlikesi bulunduğunu hatırlatmak istediğini aktaran Petersson, sosyal medya, internet sitesi, televizyon ve basılı reklamlarla geri çağırma kampanyasını yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

13 MİLYON KİŞİYE E-POSTA GÖNDERİLMİŞTİ

Ürünlerin kullanma kılavuzunda duvara sabitlenmeleri gerektiği yönünde bilgiler bulunduğunu vurgulayan, talimatlara uyulması durumunda güvenli olduklarını aktaran Petersson, geri çağırma ve riskler hakkında 2 ay önce 13 milyon kişiye elektronik posta gönderdiklerini söyledi.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (CPSC) Başkanı Ann Marie Buerkle de söz konusu mobilya sahiplerinin IKEA ile iletişime geçmesini talep etti.

GERİ ÖDEME VE TAMİR TEKLİFLERİ SUNUYOR

IKEA, çağırdığı 29 milyon şifonyer için müşterilerine geri ödeme veya tamir teklifi sunuyor. 2002-2016 yılları arasında üretilen şifonyerler için tam geri ödeme yapacak şirket, bu tarihten öncesine ait ürünler için ise mağazalarda geçerli olacak indirim kuponu veriyor. IKEA, müşterilerin isteği doğrultusunda şifonyerlerin sabitlenmesi için evlere ekip de gönderiyor.

300 BİN TAMİR KİTİ DAĞITTI

Firma, 2015 yılında ürünlerin duvara sabitlenmesinin önemini anlatmak amacıyla bir onarım kiti programını uygulamaya koymuş, şifonyerleri sabitlemek için ürünle birlikte verilen malzemeleri kullanmayan müşterilere yaklaşık 300 bin tamir kiti dağıtmıştı.

EN AZ 8 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

CPSC'ye göre 3 yaş altı en az 8 çocuk, düşen şifonyerin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Çocuklarını bu şekilde kaybeden aileler, IKEA'ya dava açmış, firma aralık ayında ailelerle 50 milyon dolar tazminat karşılığında uzlaşmıştı.