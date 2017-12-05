iki design group’un Bayramoğlu projesine ödül

Bölgelerinde ‘en iyi’ seçilen projelerin yarıştığı ve dünyanın en önemli mimarlık ofislerinin katıldığı 2017 Grand Final’de, Nef ve Aslan Yapı’nın ortak projesi Bayramoğlu karma kullanım projesi, ‘Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarımı’ ödülünün sahibi oldu.

Geçtiğimiz ay içinde Londra'da sahiplerini bulan ve bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen International Property Awards 2017'nin Avrupa ayağı olan European Property Awards'da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) 3 farklı projesiyle toplam 10 ödüle layık görülen iki design group, bu kez de bölgelerinde ‘en iyi' seçilen projelerin yarıştığı ve dünyanın en önemli mimarlık ofisleri ile gayrimenkul geliştiricilerinin katıldığı 2017 Grand Final'e damgasını vurdu.

4 Aralık 2017 Pazartesi günü, The Savoy Hotel London'da gerçekleştirilen organizasyonda, 70 kişilik uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık ofislerini geride bırakan iki design group, Üsküdar ve Bayramoğlu karma projeleri ile önce Avrupa birincisi seçildi. Ardından Avrupa'yı temsilen Nef ve Aslan Yapı'nın ortak projesi ‘Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarımı' dalında diğer kıtalarla yarışarak “Dünyanın En İyisi” ödülünün sahibi oldu. Söz konusu ödül, düzenlenen törende iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Murat Kader ve Sema Özsaruhan'a takdim edildi.

Gayrimenkul sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen International Property Awards'da, iki yıl üst üste “Dünyanın En İyisi” ödülünü almanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Y. Mim. Murat Kader, “Geçtiğimiz yılki ödül törenine katıldığımız Piyalepaşa İstanbul projesi, “İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” ödülünün sahibi olmuştu. Bu yıl da Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi ile Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarım ödülünün sahibi olduk. İşverenlerimizle birlikte bu ödülü almak bize gurur verdi.” dedi.

Gayrimenkul sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen International Property Awards'da, iki yıl üst üste “Dünyanın En İyisi” ödülünü almanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Y. Mim. Murat Kader, “Geçtiğimiz yılki ödül törenine katıldığımız Piyalepaşa İstanbul projesi, “İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” ödülünün sahibi olmuştu. Bu yıl da Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi ile Dünyanın En İyi Kamusal Mimari Tasarım ödülünün sahibi olduk. İşverenlerimizle birlikte bu ödülü almak bize gurur verdi.” dedi.