‘Bir fatura getir yüzde 10 zamlı promosyon al’

Promosyondaki şartların kalkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni şartlar doğrultusunda şimdiye kadar sadece Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile sözleşme imzaladığı, şartların değişmesinden sonra hiçbir özel bankanın protokol yapmadığı öğrenildi.
Bununla birlikte bazı özel bankaların emeklileri kendilerine çekmek için zamlı promosyon yöntemleri üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre, bazı özel bankalar elektrik, su, doğalgaz ya da telefon faturasından 1 tanesi için otomatik ödeme talimatı veren emeklilere promosyonu yüzde 10, 2 fatura verenlere de yüzde 20 zamlı ödeyebilecek. Böylece örneğin 300 liralık promosyon 1 faturayla 330 liraya, 2 faturayla 360 liraya çıkacak. Hiçbir fatura getirmeyen emeklilere ise standart ödeme olan 300 ila 450 liralık promosyon verilecek.
Promosyonlarını kamu bankalarından alacak emekliler EFT, havale, hesap işletim ücreti gibi bankacılık işlemlerinin ücret ve komisyonlarını ödemek zorunda kalacaklar. Özel bankalar ise maaşını taşıyıp otomatik ödeme talimatı veren emeklilerden bazı ücret ve komisyonları almayacak.
Emeklilerin 3'te 1'inden fazlasına maaş ödeyen Ziraat Bankası promosyon ödemelerini TC kimlik numarasının son sayısına göre mart, nisan ve mayıs aylarında yaparken, SGK ile anlaşma olsun veya olmasın özel bankaların yoğunluk olmaması nedeniyle mart ayında tüm ödemeleri tamamlayacağı ifade edildi.
Şartların tümden kaldırılması, maaşını çektiği bankalardan kredi kullanan ya da eksi bakiyeye düşen emeklilerin maaşlarını başka bankalara taşımasındaki engelin de kalkmasını sağladı. Artık isteyen her emekli kredi borcuna bakılmaksızın maaşını başka bankalara kaydırabilecek.