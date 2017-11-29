ilk 10 ayda gelenler 29 milyonu geçti

Türkiye’yi ilk 10 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre turizmdeki yükseliş Ekim ayında da devam etti. Bakanlığın Ocak-Ekim turizm verilerine göre Türkiye'yi ilk 10 ayda 29 milyon 53 bin 450 yabancı ziyaret etti. Ekim ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında da yükseliş gözlenirken, aylık istatistiklere göre Ekim ayında yüzde 22,16 artışla toplam 2 milyon 992 bin 947 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

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İlk 10 aylık istatistiklerde birinci sırayı 4 milyon 565 bin 275 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu alırken, 3 milyon 336 bin 7 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 2 milyon 118 bin 263 ziyaretçi ile İran üçüncü, 2 milyon 71 bin 838 ziyaretçi ile Gürcistan dördüncü, 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi ile İngiltere beşinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 442 bin 970 ziyaretçi ile Ekim ayında da yine ilk sırada yer alırken, Almanya 412 bin 855 ziyaretçi ile ikinci, İran 222 bin 356 ziyaretçi ile üçüncü, Gürcistan 212 bin 767 ziyaretçi ile dördüncü, İngiltere ise 178 bin 429 ziyaretçi ile beşinci oldu.

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Ocak-Ekim döneminde Rusya Federasyonu'nun ziyaretçi artış oranı yüzde 15,71 olarak istatistiklere yansırken, Almanya'nın artışı yüzde 11,48, İran'ın artışı ise yüzde 7,29 olarak yansıdı. Ekim ayında Rusya Federasyonu yüzde 14,80 artış gösterirken, Almanya yüzde 13,79, İran ise yüzde 7,43 oranında arttı.

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Türkiye'yi ilk 10 ayda ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçilerin yüzde 1,18'ini günübirlikçiler oluştururken, günübirlikçilerin Ekim ayı rakamlarındaki oranı ise yüzde 1,36 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise ilk 10 ayda Antalya ilk sırada yer alırken, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü, Artvin dördüncü, Muğla ise beşinci sırayı aldı. Ekim ayında da İstanbul birinci sırayı alırken, Antalya ikinci, Edirne üçüncü, Artvin dördüncü, Muğla ise beşinci oldu.