İlk faiz cezası Denizbank’a

Milyonlarca kişinin kredi faizlerini geri almasının yolu açıldı. Denizbank’ın diğer bankalarla ortak hareket ederek yüksek faizle kredi verdiğine hükmeden mahkeme, fazla faizin iadesini istedi

Milyonlarca kişinin kredi faizlerini geri almasının yolu açıldı. Denizbank’ın diğer bankalarla ortak hareket ederek yüksek faizle kredi verdiğine hükmeden mahkeme, fazla faizin iadesini istedi

Ankara'daki Sincan Tüketici Hakem Heyeti, milyonlarca banka müşterisinin bankalardan faiz iadesi almasını sağlayacak tarihi bir emsal karar açıkladı. Sincan Hakem Heyeti, Denizbank'ın başka bankalarla kartel oluşturup tüketiciye yüksek faizle kredi sattığına hükmedip, fazla faizi cezasıyla birlikte tüketiciye iade ettirdi. Bu karar, 2007-2011 tarihleri arasında bankalardan kredi kullanan ya da bankalara mevduat yatıran milyonlarca vatandaş, esnaf, KOBİ ve büyük şirketler için emsal karar anlamına geliyor.

KURUL FİTİLİ ATEŞLEDİ

Rekabet Kurulu, kendisine şikayet üzerine yaptığı incelemenin sonucunda, Türkiye'deki 12 büyük bankanın kendi aralarında anlaşarak 2007 ila 2011 yılları arasındaki 5 yıllık dönem boyunca mevduata düşük faiz, krediye ise yüksek faiz vererek vatandaştan haksız para topladıklarını tespit etti. Bankalar, Rekabet Kurulu'nun 8 Mart 2013 tarihinde aldığı bu kararın iptali için dava açtı, ancak iptal başvuruları reddedildi. Böylece bu tarihlerde bankalardan kredi kullanan, mevduat yatıran milyonlarca vatandaşa faiz iadesi alma hakkı doğdu.

12 büyük bankaya milyonlarca dava açılmasını sağlayacak kararın uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Ankara'da Hakkı İsmail Küçükyavuz isimli bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında Denizbank'tan 4 farklı tarihte çektiği toplam 38 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Rekabet Kurulu'nun ‘kartel' kararının gerekçe gösterildiği davada heyet, bankanın Küçükyavuz'dan olması gerekenden 740 lira 57 kuruş daha fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi.

Hakem heyeti, fazladan alınan bu faizin yanı sıra, o tarihten bu yana oluşan mağduriyeti gidermek için 761 lira 14 kuruş faiz işletti. Sonuçta Küçükyavuz, bankadan 1.501 lira 71 kuruş iade aldı. Mahkeme ayrıca tebligat ve bilirkişi gideri olarak bankadan 169 lira tahsil etti.

BANKADAN İTİRAZ GELMEDİ

SÖZCÜ'ye açıklama yapan Küçükyavuz, Denizbank'ın 15 gün içinde itiraz edebileceğini, ancak şu ana kadar itiraz tebligatının kendisine ulaşmadığını söyledi. Küçükyavuz, tüketici yasası gereği bankanın kendisine ödediği tutarın 3 katı kadar ceza tahsil edilebildiğini, bu parayı almak için de ayrıca dava açtıklarını bildirdi.

NEREYE DAVA AÇILACAK

Rekabet Kurulu'nun aldığı karardan sonra dava açmak isteyenler farklı yollar izleyecek. Vakıf, dernek ve kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ticaret mahkemelerine, bireysel banka müşterileri ise tüketici hakem heyetlerine dava açabilecek.

CEZA VERİLEN BANKALAR

Kartel kararı veren Rekabet Kurulu şu bankalara ceza kesti: Akbank, Garanti Bankası, (Garanti Ödeme Sistemleri AŞ ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık AŞ dahil), Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi, Ziraat Bankası, Denizbank, Finans Bank, HSBC, ING Bank, TEB ve İş Bankası.