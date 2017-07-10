İlk ticaret merkezi İran’da açıldı

Türkiye'nin ilk Türk Ticaret Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açılışını yaptığı İran'ın başkenti Tahran'a kuruldu. 4500 metrekarelik bir alanda kurulan merkez, Tahran'da açılan ilk yabancı ticaret merkezi özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin ilk Türk Ticaret Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açılışını yaptığı İran’ın başkenti Tahran’a kuruldu. 4500 metrekarelik bir alanda kurulan ticaret merkezi, Tahran’da açılan ilk yabancı ticaret merkezi özelliği oldu.

Siyasi ve ekonomik kalabalık bir heyet başkanlığında Tahran’a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tahran’daki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 20 farklı ülkeye benzeri ticaret merkezleri kurmayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Zeybekci, ” Bu projeyle, Türk ihracatçılarımızın, üreticilerimizin, sanayicilerimizin bir merkezde toplanması ve bunların da hükümetimiz tarafından desteklenmesi hedefleniyor. Biz bunu ilk önce yakınımızdan, komşumuzdan ve kardeş ülke İran’dan başlamayı tercih ettik. Bu amaçla ilk ticaret merkezimizi de İran’da açıyoruz, çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki İran’la Türkiye birbirinin rakibi iki ülke değil, birbirini tamamlayan iki ülkedir” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Tahran’daki Türk ticaret merkezinin 4500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildiğini belirterek,” Biz ilk ticaret merkezimizi Tahran’a açıyoruz, bu Tahran’da açılan ilk ticaret merkezi. Tahran’da başka hiç bir ülkenin böyle bir ticaret merkezi yok” dedi.

HEDEF 50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bakan Zeybekci, iki ülkenin hedeflediği ticaret hacmi için “Cumhurbaşkanımızın ve İran cumhurbaşkanının bize koymuş olduğu hedef 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak, ardından 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefine doğru yol almak” dedi.

TERCİHLİ TİCARETTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Konuşmasında iki ülkenin 2015 yılının Ocak ayında başlattığı tercihli ticaret sistemine de değinen Bakan Zeybekci, “Tercihli ticaret anlaşmamızın ikinci aşamasına geçtik. 265 ürünlük tercihli ticaret anlaşmamıza 120 ürün daha ekledik” ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEF TÜM TİCARETİN SERBEST HALE GETİRİLMESİ

Ekonomi Bakan Zeybekci, Tahran’daki temasları kapsamında, İran İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Mahmud Vaizi ve İran Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile heyetler arası görüşmede bulundu.

Mahmud Vaizi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Zeybekci, uzun vadede İran’la tüm ticaretin serbest hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Zeybekci, ” Tercihli ticaret konusuna uzun vadeli bakıyoruz ve asıl hedefimiz tüm ticaretin ve tüm ürünlerin serbest hale getirilmesidir. Öncelikli hedef, sınır bölgelerindeki iki tarafın birbirinin tüm ihtiyacını karşılamasıdır “dedi.

BÜYÜK KARAR ALDIK

Basın toplantısında, tercihli ticaret anlaşmasına kısa vadeli bir bakış açısı içinde olmadıklarını söyleyen İranlı Bakan Vaizi,” Tercihli ticaretle büyük bir karar almış olduk. İki ülke özel sektörünün iki devletin aldığı kararın herkesin yararına olacağını bilmeli” dedi.

İHRACAT 2012 YILINDAN BERİ DÜŞÜŞTE İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret dengesi, Türkiye aleyhine seyrediyor. 2012 yılından beri düşüş trendi içinde olan ikili ticaret 2016 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dışa kapalı ekonomik yapısı, uyguladığı dış ticaret kontrolleri, yüksek gümrük tarifeleri, tarife dışı engeller, bankacılık ve ödemeye ilişkin sorunlar, iki ülke arasındaki ulaşım ağlarının yetersizliği ve sınır kapılarında karşılaşılan başlıca sorunlar. İran aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya pazarlarına ulaşımında en kısa güzergah.

Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği başlıca ürünler ise enerji ürünleri ve kimyasallar ile işlenmemiş çinko ve alüminyum.

DHA-Sozcu.com.tr