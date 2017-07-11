İlk yarıda lider yine Renault

Binek ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 daraldığı ilk altı ayda Renault Grubu, Pazar payını artırdı. Ayrıca Renault 2017 yılı Ocak – Haziran ayları binek otomobil pazarında 17 yıllık liderliğini sürdürdü.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 daralan toplam pazarda Renault Grubu, 2017 yılının ilk yarısında pazar payını 0,7 puan artırarak toplam pazardan yüzde 18,7 pay elde etti. 17 yıldır binek araç lideri Renault, yüzde 15,9 pay ile 2017 ilk yarıda binek otomobil pazarında da liderliğini sürdürüyor. Oyak Grubu Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:

“17 yıllık binek otomobil liderliğimizin yanı sıra 2017 yılının ilk yarısını toplam pazar lideri olarak tamamladık. Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. Bu başarılı sonuçlardan duyduğumuz mutluluğun yanı sıra ülkemizin en çok tercih edilen modellerinin yerli olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, Megane Sedan ve Clio Ailesi ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz. Renault olarak 33 bin 586 adet ile yerli otomobil satışlarında liderliğimizi de yılın ilk yarısında koruduk. Pazar bu yıl öngördüğümüz şekilde ilerliyor. 2017 yılının toplam pazarda 870-890 bin bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz“ şeklinde değerlendirdi.

Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modeli arasında yer alırken Renault yılın ilk yarısında 54 bin 947 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 13,7 pay ile toplam pazar liderliğini koruyor. Öte yandan Dacia markası toplam pazardan elde ettiği yüzde 5 pay ile 6. marka konumunda yer alıyor. Ayrıca Dacia ilk Türkiye'nin lider 4×4 markası konumundayken, Duster C SUV, Lodgy ise C4 segment lideri.

Renault Grubu (Renault+Dacia), 75 bin 130 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,7 oranında artırarak yüzde 18,7 paya ulaştı.

Renault markası, gerçekleştirdiği 48 bin 779 adet satış ve binek otomobil pazarından aldığı yüzde 15,9 pay ile binek otomobil pazarında da liderliğini sürdürdü.

Megane Sedan ve Clio modelleri Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modeli arasında yerini alıyor. Megane Sedan 16 bin 750 satış rakamı ile 2. sırada ve Clio HB 13 bin 978 adet ile 3. sırada yer alıyor.

DACİA MARKA SIRALAMASINDA ALTINCI SIRADA

Dacia markası daralan toplam pazardan elde ettiği 5 pay ve kaydettiği 20 bin 183 satış adedi ile 6. marka konumunda yer alıyor.

Dacia ilk 6 ayda Türkiye'nin lider 4×4 markası durumunda. Dacia markasının beğenilen modeli Duster, C SUV segment lideri iken Lodgy, C4 segment lideri olarak yer alıyor.