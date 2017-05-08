ILO’da Türkiye’yi bekleyen tehlike

Hak-İş Başkanı Arslan, OHAL kapsamında yapılan işten çıkarmaların uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu iddiasıyla Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Türkiye’yi incelemeye alabileceğini söyledi. Arslan, incelemeye alınmanın uluslararası çalışma yaşamında sıkıntılı bir konu olduğunu belirterek bir an önce harekete geçilmesini istedi.

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) haziran ayında Cenevre'de yapılacak Yıllık Çalışma Konferansı'nda, Türkiye incelemeye alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “OHAL döneminde yapılan işten çıkarmaları uluslararası sözleşmelere aykırı göstererek, inceleme komitesi kapsamına almak istiyorlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi.

İDDİA: 158 SAYILI SÖZLEŞME'YE AYKIRILIK

Konferansın her yıl Haziran ayında yapılan genel kurulunda birçok konunun gündeme geldiğini ve çalışma hayatının tüm yönleriyle masaya yatırıldığını ifade eden Arslan, “Şu anda Türkiye'nin, imzaladığı 158 sayılı ILO Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı iddiası var. 158 sayılı Sözleşme işveren girişimiyle, hizmet ilişkisinin sona ermesini düzenliyor” dedi. OHAL kapsamındaki işten çıkarmaların bu sözleşmeye aykırı olduğunun savunulduğunu ifade eden Arslan, Türkiye'deki sosyal taraflara da görev düştüğünü söyledi.

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PRESTİJİ SARSILIR

Türkiye'nin kendini anlatamaması durumunda haziran ayında genel kurulda aplikasyon (inceleme) komitesi gündemine alınabileceğini belirten Arslan, şöyle devam etti: “Aplikasyon komitesi gündemine alınmak, uluslararası çalışma hayatında sıkıntılı bir konu. Çalışma hayatında ülkenin prestijini sarsabilecek bir gelişme. Bu nedenle bizim de, Türkiye'yi ve yaşadığımız son olayları net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ancak bu sene henüz ILO'ya gidecek heyet de belirlenmedi. Artık belirsizlikleri bırakıp, heyeti belirleyip, hep birlikte çalışmaya başlamalıyız.”

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TÜRKİYE 1994'TE KABUL ETTİ

Muhmat Arslan'ın sözünü ettiği 158 sayılı Sözleşmeyi, Türkiye 9 Haziran 1994 tarihli kanunla kabul etti. Sözleşmede, “işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça ,hizmet ilişkisine son verilemeyeceği” hükmü yer alıyor. İşçinin akdine son vermeden önce izlenecek prosedürün de anlatıldığı sözleşmeye göre, “İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez.” Sözleşmeye göre işçinin iş ilişkisinin bitirilmesiyle ilgili tarafsız bir merciye itiraz etme hakkı da bulunuyor.

187 ÜLKE ÜYE

Yıllık çalışma konferansını toplamaya hazırlanan ILO'ya 187 ülke üye durumunda. Konferansa, her üye devlet 1 işçi, 2 hükümet ve 1 işveren temsilcisinden oluşan 4 delege ile katılıyor.