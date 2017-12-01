İmalat PMI açıklandı

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Kasım ayında bir önceki ayın hafif üzerinde 52.9 değerini alarak imalat sektöründe büyümenin dokuzuncu aya girdiğini gösterirken, imalatçılar kur etkisiyle enflasyon baskısı altında kaldı.

REUTERS

Artan talep imalatçıların üretim ve satın alma faaliyetlerinin artmasını sağlarken istihdam 34 ayın en hızlı artışını kaydetti. Artan istihdama paralel olarak imalatçıların bekleyen işleri azalmaya devam etti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ekim’de 52.8 değerini almıştı. Kasım ayında uzun vadeli ortalaması olan 50.8’in üzerinde kalan endekste 50’nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler endeksi Kasım’da 53.3’ten 53’e gerilemesine karşılık toplam siparişlerdeki artışın dokuzuncu aya girdiğini gösterdi. Yeni siparişler, ihracat siparişlerinden hızlı artış kaydetmeye devam etti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 50.9’dan 51.3’e yükseldi.

Siparişlerde devam eden artışa paralel olarak üretimdeki büyüme de 10’uncu aya girdi. Üretim alt endeksi Kasım’da 53.9’dan 53.6’ya geriledi. İmalatçıların ankete verdikleri cevaplar üretim artışında genellikle yeni yatırımların rol oynadığını ortaya koydu.

Mamul mal stoklarındaki azalma Kasım ayında devam ederek 22’nci aya girdi ve altı yılı aşan bir sürenin en uzun kesintisiz düşüşünü kaydetti. Ankete cevaplayan şirketler gerilemeyi satışlardaki artışa bağladı.

Sektör üzerindeki fiyat baskıları Kasım ayında imalat sektörü genelinde yükseldi. İmalatçıların çok büyük bir kesimi girdi maliyetlerindeki artışın başlıca sebebinin olumsuz döviz kurları olduğunu belirtti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.