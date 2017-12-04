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ING Bank alacaklarını sattı

Bankadan yapılan açıklamada 164 milyon 747 bin kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacakların, satıldığı belirtildi.

17:094 Aralık 2017
Ekonomi
ING Bank alacaklarını sattı
Bankadan yapılan açıklamada 164 milyon 747 bin kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacakların, satıldığı belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 23.11.2017 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 162.747.000.-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacaklarımız satılmıştır.

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