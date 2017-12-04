ING Bank alacaklarını sattı

Bankadan yapılan açıklamada 164 milyon 747 bin kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacakların, satıldığı belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilen yetki çerçevesinde, Bankamızın takipteki alacaklarının satışına ilişkin 23.11.2017 tarihinde düzenlenen ihale sonuçlanmış olup, toplam 162.747.000.-TL kayıtlı bedelle izlenen yasal takipteki ticari nitelikli kredi alacaklarımız satılmıştır.