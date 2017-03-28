İngiltere cihaz yasağını kaldırabilir

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçak kabinlerinde elektronik cihaz yasağını görüşmek üzere bugün Türkiye'den bir teknik heyetin İngiltere'ye gittiğini belirterek, özellikle İngiltere'nin Türkiye çıkışlı uçaklara bu yönde koyduğu kısıtlamanın kaldırılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçak kabinlerinde elektronik cihaz yasağını görüşmek üzere bugün Türkiye'den bir teknik heyetin İngiltere'ye gittiğini belirterek, özellikle İngiltere'nin Türkiye çıkışlı uçaklara bu yönde koyduğu kısıtlamanın kaldırılabileceğini düşündüğünü söyledi.

ABD uluslararası bir aktarma limanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda kabin içine sadece belirle ebatlardan küçük cep telefonu alınmasına, diğer cihazların bagaja alınmasına karar vermiş, İngiltere de Türkiye’den bu ülkeye yapılacak uçuşlar için benzer bir karar almıştı. Kısıtlama geçtiğimiz hafta devreye girmişti.

Arslan, CNN Türk televizyonundaki canlı yayında, “ABD ve İngiltere’nin kabinde cihaz yasağı konusunu görüşmek üzere bir teknik heyetimiz bugün İngiltere’ye gidiyor. Her iki ülke otoriteleriyle yaptığımız görüşmelerde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerekli tedbirleri aldığımızı söylüyoruz. Kişisel düşüncem özellikle İngiltere ile ilgili yasağın kaldırılabileceği yönünde” diye konuştu.

‘İSTANBUL’UN CAZİBESİNİ AZALTABİLİR’

Uygulamanın ABD ve İngiltere’ye seyahatlerde Türk havcılık şirketlerinin ve bir aktarma noktası olarak İstanbul’un cazibesini azaltması bekleniyor.

ABD ve İngiltere’nin aldığı kararın ülkeler arasında farklı uygulamaya yol açtığını dile getiren Arslan, “Dünya Sivil Havacılık Birliği (IATA) ile yaptığımız görüşmeler sonucu onların da konu ile ilgili girişimde bulunmasını sağladık. Her ülkeye farklı uygulamada bulunulursa, IATA’nın varlığı sorgulanır hale gelir” dedi.

İLGİLİ HABER ABD'nin yasağı Atatürk Havalimanı'nı vuracak

‘GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK’

“Bütün cihazların taramaları yapılarak uçağa alınırsa tehlikeler bertaraf edilir. Tehlikeli olduğu farz edilen cihaz İstanbul’da oluyor da başka ülkelerde olmuyor mu o halde? Bizim güvenlikle ilgili bir sorunumuz yok. İçişleri Bakanlığımız da havalimanlarımızı denetledi. Hiç bir güvenlik sorunumuz yok.”

Arslan aldıkları kısıtlamadan yolcuların en az rahatsız olması için aldıkları tedbirleri de şöyle sıraladı:

“Türk Hava Yolları (THY) boarding esnasına kadar yolculara kişisel bilgisayarlarını (PC) kullanma imkanı veriyor. Uçağa geçerken PC’ler THY’nin teknik heyetine teslim edilip ambalajlanacak. Bunları yaparken PC’lerin çalınmasını ve içlerindeki bilgilerin alınmasını, bagajlarda kırılmasını da önlemiş oluyoruz.”